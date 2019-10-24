Все сервисы НПП "Атамекен" будут выведены на единую цифровую платформу

VI Съезд Президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" начал свою работу в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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В ходе съезда Нацпалата представит новую целевую модель развития – "Atameken Digital". Все сервисы НПП РК "Атамекен" теперь будут выведены на единую цифровую платформу, где любой предприниматель сможет ими воспользоваться удаленно.
"На прошлом съезде мы утвердили основные направления работы Национальной палаты на ближайшие пять лет. За этот год уже была проведена серьезная работа", – сказал председатель Президиума НПП РК "Атамекен" Тимур Кулибаев.
Кроме того, в ходе Съезда будут рассмотрены отчет палаты о проделанной работе, а также проблемные вопросы бизнеса.
Стоит отметить, что за шесть лет существования "Атамекен" совместно с Правительством на системной основе проводит работу по совершенствованию бизнес-среды. За последние несколько лет было принято семь больших законов по кардинальному улучшению делового климата в Казахстане. Экспертами "Атамекена" выявлена 621 системная проблема, 490 (79%) удалось решить.
В настоящее время ведется работа по формированию восьмого пакета поправок, которые направлены на сокращение количества процедур, снижение административных барьеров, а также временных и финансовых издержек бизнеса.
Также НПП ведет работу по созданию единого бизнес-реестра субъектов предпринимательства, который будет интегрирован со всеми базами данных госорганов. Запуск Единого бизнес-реестра запланирован на второе полугодие 2020 года. В 2019 году "Атамекен" запустил "Единое окно закупок", которое объединяет пять закупочных площадок и более 100 тысяч товарных позиций.
Отметим, что в работе Съезда ожидается участие Премьер-министра РК Аскара Мамина.