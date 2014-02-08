Все так и есть, как предсказал оракул

К этому событию в одном из самых престижных районов Нью-Йорка был сооружен символ ЭКСПО-1964, представляющий из себя гигантскую модель глобуса. Диа­метр сферического монумента составил 37 м, а при его строительстве было использовано 410 т высокопрочного металла. Глобус опоя­сывали большие кольца из нержавеющей стали, отображавшие орбиты космических кораблей, на которых совершили свои исторические полеты Юрий Гагарин и Джон Гленнан. По замыслу авторов, это как бы должно было демонстрировать расширение среды обитания человечества.

Нью-Йорк, уже имевший опыт проведения ярмарок мирового масштаба и располагавший отличной инфраструктурой, к началу выставки еще сильнее преобразился. Во-первых, серьезной реконструкции подвергся любимый горожанами парк Диснейленд, где «поселились» новые забавные герои из популярных сказок. Здесь же появились и аттракционы, на которых можно было совершить симитированный полет на Луну, побывать на других планетах. Позаботились организаторы и о развитии транспортных маршрутов. К услугам гостей были предоставлены не только традиционные виды технических средств, но и вертолеты, открылись новые линии метро и монорельсовая дорога.

Но, когда первые из все прибывающих на выставку гостей уже успели оценить все созданные для них блага, у организаторов ЭКСПО неожиданно начали возникать проблемы. Бюро международных выставок (МБВ) заявило, что каждой стране дано право проводить подобную ярмарку не чаще, чем один раз в 10 лет, а в американском Сиэтле такое мероприятие состоялось всего 2 года назад. Все попытки нью-йоркцев урегулировать конфликт не увенчались успехом, и это сильно подорвало престиж выставки. Некоторые представители даже покинули ЭКСПО, а число туристов, хотя в итоге и превысило 50 млн., все-таки не достигло той отметки, на которую ориентировались организаторы. Соответственно, это отразилось и на финансовых показателях. В какой-то период ярмарка даже находилась на грани банкротства. К счастью, от полного провала выручили расторопные туроператоры, увеличив поток, главным образом, иностранцев.

Забегая вперед, надо сказать, что ярмарка как начиналась, так и завершилась громким скандалом: акционеры наперебой обвиняли друг друга в денежных махинациях. Таким образом название ЭКСПО-1964 – «Мир через понимание», как писала пресса, себя дискредитировало. Хотя на настроении гостей, посетивших в это время Нью-Йорк, справедливости ради надо сказать, все эти передряги никоим образом не повлияли.

Что касается землян нынешнего поколения, выставка 1964 года интересна тем, что побывавший на ней американский писатель-фантаст с российскими корнями Айзек Азимов впоследствии сделал ряд предсказаний о том, какие достижения человеческого разума будут представлены полвека спустя на ЭКСПО-2014.

Так вот, к 2014 году, как пророчил фантаст, «обычным делом станут люминесцент­ные панели, наши потолки и стены будут светиться мягким светом, меняя цветовую гамму простым нажатием кнопки». Гаджеты, по мнению Айзека Азимова, продолжат избавлять человека от нудных бытовых забот. Будут придуманы кухонные приборы, которые приготовят «автоеду», вскипятят воду и приготовят кофе, наделают тостов, сварят яйца, поджарят яичницу и бекон. «Роботы в 2014 году будут, но бытовой деталью они не станут, не станут и совершенными, – пишет далее автор предсказаний. – На выставочном стенде IBM роботов нет, но зато там есть компьютеры во всей их удивительной сложности, в частности они переводят тексты с русского языка на английский. Это будут такие миниатюрные компьютеры, что их можно будет вставлять роботам в качестве «мозгов». Связь добавит к звуку изображение, позвонив по телефону, вы не только услышите, но и увидите собеседника. Мало того – дисплеи позволят читать книги, работать с документами. Сеть синхронизированных сателлитов позволит вам позвонить в любой уголок Земли, хоть в Антарктику...»

А заключил свой оракульский труд великий популяризатор науки такими словами: «Ну и самый мрачный прогноз, который я могу сделать к 2014 году, состоит в том, что в обществе вынужденного безделья наиболее вожделенным в нашем словаре станет слово «работа»!

По материалам зарубежных СМИ подготовил Сергей ОБОЛЕНСКИЙ