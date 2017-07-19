Все те же 18 секунд…

В командном зачете в тройку лидеров входят Team Sky, AG2R la Mondial и Trek-Segafredo. Одно время занимавшая 3-е и даже 2-е место Astana Pro Team теперь, после потери из-за травм двух своих гонщиков, переместилась на 7-ю строчку, проигрывая фаворитам более полутора часов. В горной классификации Фабио Ару занимает 8-е место. Такое же в номинации «Лучший молодой гонщик» у датчанина из «Астаны» Михаэля Вальгрена. Вчера участники вышли на старт 16-го этапа – Бриуд – Роман-Сюр-Изер протяженностью 165 км.

Тем временем в Италии состоя­лась 5-дневная велогонка Giro Ciclistico della Valle d’Aosta среди андеров с участием спортсменов из команды Astana City. Как сообщает cycling.kz, наш 19-летний земляк Вадим Пронский стал там лучшим молодым гонщиком, заняв в генеральной классификации 16-е место.