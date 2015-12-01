Стратегическое значение этой проблемы прекрасно понимает Глава государства: в кризисные времена выделены значительные средства в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». И в КарГТУ­ в текущем году начато обучение по практикоориентированным программам профильной ма­гистратуры «Робототехника. Сис­темы управления» и «Нанотехнологии в металлургии» для решения задач ГПИИР-2. Созданы новые учебные лаборатории на основе современного оборудования ведущих мировых производителей FESTO, Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi Elektric и другие.

Программы разработаны на примере лучших технических университетов мира и направлены на решение задач предприятий ГПИИР-2 с последующим трудоустройством выпускников на эти предприятия. Мы приложим все усилия, чтобы средства, выделенные на новые образовательные программы из Национального фонда, были эффективно использованы, а в промышленность пришли современные, подготовленные на высоком уровне специалисты. Это наш вклад в развитие Общества Всеобщего Труда.

Будущее – за страной, Президент которой в непростое время глубокого кризиса заботится о развитии инфраструктуры, о современном техническом образовании. Кризис пройдет, но все, что вложено в этот период в развитие республики, окупится сторицей.