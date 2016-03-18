Все упакуем!

Почти 70 человек работают сегодня в ТОО «Roto Prime», которое специализируется на выпуске полиграфической продукции. Пять лет назад Айгуль Ирсимбетова решила создать свое дело, остановив выбор на оказании полиграфических услуг. Она основательно изучила рынок и пришла к выводу, что город нуждается в изготовлении гибкой упаковки. В то время в Шымкенте как раз создавалась индустриальная зона, в которой открывались фабрики и цеха, нуждающиеся в современном оформлении готовой продукции. Гибкая упаковка универсальна, экономична, прекрасно смотрится на товаре и привлекает внимание покупателей. К тому же ее формат подразумевает нанесение любой разноцветной печати.
Предпринимательница завезла оборудование из Китая, который сегодня является лидером по производству машин глубокой печати. Специалисты из Поднебесной смонтировали технологическую линию и помогли обучить специалистов из числа местных жителей, поскольку дело это оказалось новым и найти в городе готовых профессионалов не удалось. Нурсултан Сейткул – один из тех, кто освоил профессию оператора ротогравюрной печати непосредственно в цехе. Сейчас он сам профи и охотно обучает новичков.
– Упаковка стала неотъемлемой частью продукта, она в полной мере способствует его продвижению на потребительском рынке, – считает заместитель директора ТОО «Roto Prime» Даулет Суинтаев. – Глянец, возможность красочной межслойной печати и прозрачность упаковки, постоянный поиск нового визуального представления продукта – это только некоторые способы, позволяющие выделиться на фоне конкурентов. Гибкая упаковка позволяет пищевому производителю воплощать очень многие маркетинговые задумки.
Сейчас постоянными партнерами компании стали более сотни отечественных предприятий, специализирующихся на выпуске минеральной воды и напитков, макаронных изделий и других пищевых продуктов. К примеру, весь февраль печатники выполняли заказ ленгерского ТОО «Балмұздақ», изготовив 30 тонн упаковок для мороженого. Сейчас в работе крупный заказ производителей минеральной воды, которые также готовятся к наступлению летнего сезона, когда продажи их продукции увеличиваются в разы. ТОО «Roto Prime» работает с производителями трех южных областей.
В прошлом году ТОО «Roto Prime» воспользовалось программой фонда «Даму» по микрокредитованию женского предпринимательства, получив для пополнения оборотных средств 20 млн тенге по льготной процентной ставке. На эти средства предприятие закупило сырье и расходные материалы – краски, а также полиэтилен и пропилен. Кстати, раньше их завозили из Китая, а теперь из России. Но вскоре и этот сегмент перейдет отечественным производителям. Сейчас полиграфисты ведут переговоры с руководством атырауского завода по выпуску пропилена.
– Сотрудничество с отечественным производителем только укрепит наши позиции, сделает нашу продукцию более конкурентоспособной, – убеждена Айгуль Ирсимбетова. – Сейчас никто не дает деньги просто так. Это – закон рынка. Мы должны конкурировать по цене продукции, по качеству, срокам выполнения заказа. Наше же главное преимущество в том, что находимся здесь, рядом с производителями, и всегда можно легко решить все возникающие вопросы.
На сырье, закупленном впрок на средства фонда «Даму», ТОО «Roto Prime» работает и сейчас, что позволяет не поднимать цены на услуги. Более того, после корректировки курса тенге у компании появились новые крупные заказчики, которые раньше завозили вагонами упаковку и этикетки из Китая. Теперь это им стало невыгодно, и они переориентировались на местных производителей, качество продукции которых не уступает импортным аналогам. Так что полиграфисты только наращивают мощности. К примеру, цех офсетной печати работает сейчас в две смены, заметно разнообразив ассортимент готовой продукции. Тут тебе и упаковки для тортов и печенья, этикетки и плакаты, буклеты и каталоги и прочая продукция, над созданием которой работают дизайнеры. К слову, компании срочно нужен еще один такой специалист, которого готовы принять на работу на постоянной основе. Увеличился объем заказов, и два дизайнера уже не справляются.
Оборудование для цеха офсетной печати компания также приобрела три года назад при помощи фонда «Даму», получив кредит в сумме 94,5 млн тенге. Финансовый институт по поддержке предпринимателей просубсидировал процентную ставку по кредиту. Все выплаты идут по графику, и не исключено, что ТОО «Roto Prime» снова станет клиентом фонда «Даму». Полиграфические технологии очень быстро развиваются, а значит, надо постоянно внедрять новинки, иначе обгонят конкуренты. К тому же меняются требования к этикеткам и упаковке товаров, вводятся новые пищевые стандарты, и это тоже заставляет полиграфистов развиваться, предлагая производителям современные виды продукции.