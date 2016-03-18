Все упакуем!

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Почти 70 человек работают сегодня в ТОО «Roto Prime», которое специализируется на выпуске полиграфической продукции. Пять лет назад Айгуль Ирсимбетова решила создать свое дело, остановив выбор на оказании полиграфических услуг. Она основательно изучила рынок и пришла к выводу, что город нуждается в изготовлении гибкой упаковки. В то время в Шымкенте как раз создавалась индустриальная зона, в которой открывались фабрики и цеха, нуждающиеся в современном оформлении готовой продукции. Гибкая упаковка универсальна, экономична, прекрасно смотрится на товаре и привлекает внимание покупателей. К тому же ее формат подразумевает нанесение любой разно­цветной печати.

Предпринимательница завезла оборудование из Китая, который сегодня является лидером по производству машин глубокой печати. Специалисты из Поднебесной смонтировали технологическую линию и помогли обучить специалис­тов из числа местных жителей, поскольку дело это оказалось новым и найти в городе готовых профессионалов не удалось. Нурсултан Сейткул – один из тех, кто освоил профессию оператора ротогравюрной печати непосредственно в цехе. Сейчас он сам профи и охотно обучает новичков.
– Упаковка стала неотъемлемой частью продукта, она в полной мере способствует его продвижению на потребительском рынке, – считает заместитель директора ТОО «Roto Prime» Даулет Суинтаев. – Глянец, возможность красочной межслойной печати и прозрачность упаковки, постоянный поиск нового визуального представления продукта – это только некоторые способы, позволяющие выделиться на фоне конкурентов. Гибкая упаковка позволяет пищевому производителю воплощать очень многие маркетинговые задумки.

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Сейчас постоянными партнерами компании стали более сотни отечественных предприя­тий, специализирующихся на вы­пуске минеральной воды и напитков, макаронных изделий и других пищевых продуктов. К примеру, весь февраль печатники выполняли заказ ленгерского ТОО «Балмұздақ», изготовив 30 тонн упаковок для мороженого. Сейчас в работе крупный заказ производителей минеральной воды, которые также готовятся к наступлению летнего сезона, когда продажи их продукции увеличиваются в разы. ТОО «Roto Prime» работает с производителями трех южных областей.

В прошлом году ТОО «Roto Prime» воспользовалось программой фонда «Даму» по мик­рокредитованию женского предпринимательства, получив для пополнения оборотных средств 20 млн тенге по льготной процентной ставке. На эти средства предприятие закупило сырье и расходные мате­риалы – краски, а также полиэтилен и пропилен. Кстати, раньше их завозили из Китая, а теперь из России. Но вскоре и этот сегмент перейдет отечественным производителям. Сейчас полиграфисты ведут переговоры с руководством атырауского завода по выпуску пропилена.

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– Сотрудничество с отечест­венным производителем только укрепит наши позиции, сделает нашу продукцию более конкурентоспособной, – убеждена Айгуль Ирсимбетова. – Сейчас никто не дает деньги просто так. Это – закон рынка. Мы должны конкурировать по цене продукции, по качеству, срокам выполнения заказа. Наше же главное преимущество в том, что находимся здесь, рядом с производителями, и всегда можно легко решить все возникающие вопросы.

На сырье, закупленном впрок на средства фонда «Даму», ТОО «Roto Prime» работает и сейчас, что позволяет не поднимать цены на услуги. Более того, после корректировки курса тенге у компании появились новые крупные заказчики, которые раньше завозили вагонами упаковку и этикетки из Китая. Теперь это им стало невыгодно, и они переориентировались на местных производителей, качество продукции которых не уступает импортным аналогам. Так что полиграфисты только наращивают мощности. К примеру, цех офсетной печати работает сейчас в две смены, заметно разнообразив ассортимент готовой продукции. Тут тебе и упаковки для тортов и печенья, этикетки и плакаты, буклеты и каталоги и прочая продукция, над созданием которой работают дизайнеры. К слову, компании срочно нужен еще один такой специалист, которого готовы принять на работу на постоянной основе. Увеличился объем заказов, и два дизайнера уже не справляются.

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Оборудование для цеха офсетной печати компания также приобрела три года назад при помощи фонда «Даму», получив кредит в сумме 94,5 млн тенге. Финансовый институт по поддержке предпринимателей просубсидировал процентную ставку по кредиту. Все выплаты идут по графику, и не исключено, что ТОО «Roto Prime» снова станет клиентом фонда «Даму». Полиграфичес­кие технологии очень быстро развиваются, а значит, надо постоянно внед­рять новинки, иначе обгонят конкуренты. К тому же меняются требования к этикеткам и упаковке товаров, вводятся новые пищевые стандарты, и это тоже заставляет полиграфис­тов развиваться, предлагая производителям современные виды продукции.

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