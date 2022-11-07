Все условия для избирателей

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров посетил Павлодарскую и Акмолинскую области, где проверил готовность местных избиркомов к проведению внеочередных выборов Президента РК.

В частности, он посетил пять избирательных участков в селах Бескауга и Шидерты Павлодарской области, а также село Малтабар и город Ерейментау Акмолинской области. Там глава Центризбиркома провел встречи с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, с представителями местных исполнительных органов. Всего во встречах приняли участие более 80 человек.

Уполномоченные государственные органы и члены избирательных комиссий доложили председателю ЦИК о проводимой в регионах работе по формированию списков избирателей, об организационном, материально-техническом обеспечении выборов, создании необходимых условий для физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, охране и своевременной доставке избирательных бюллетеней...

Так, председатель ТИК Павлодарской области Гульнар Аманжолова сообщила, что в списки избирателей по региону включены 510 847 граждан. 30 октября документы переданы по акту на все избирательные участки региона, а с 4 ноября они представлены избирателям на ознакомление. Также она проинформировала о подготовке и передаче на избирательные участки 5 109 открепительных удостоверений.

В рамках информационного обеспечения подготовлено и размещено 409 820 приглашений и плакатов, которые будут своевре­менно доставлены по адресам избирателей. В день голосования на 225 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на шести – работа мобильных ЦОНов. В соответствии с утверж­денным графиком продолжается работа по обучению членов избирательных коммиссий.

Председатель участковой избирательной комиссии села Бескауга Айсулу Абишева сообщила, что у них в списке избирателей лица с инвалидностью отсутствуют, но тем не менее на избирательном участке созданы все соответствующие условия для голосования на случай обращения к ним граждан из других регионов по открепительным удостоверениям.

В селе Шидерти в список избирателей включены 10 лиц с инвалидностью, для которых на избирательном участке созданы требуемые условия: помещение для голосования размещено на первом этаже, при входе в здание предусмотрены поручни, пандус, в помещении – кабина для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользую­щихся креслами-колясками. Имеется дополнительное освещение, лупа и так далее.

В этом контексте Нурлан Абдиров особо подчеркнул, что 10 101 участка для голосования в стране будут обеспечены специальными трафаретами со шрифтом Брайля.

Председатель ЦИК обратил внимание акима города Экибас­туза на необходимость обеспечения условий для голосования гражданам в случае неблагоприятных погодных условий (снег, гололед и прочее).

Председателем ТИК Акмолинской области Манарбеком Садуовым было доложено, что в списки избирателей по региону включен 517 031 гражданин. Здесь также 30 октября документы переданы по акту на избирательные участки и с 4 ноября представлены на ознакомление избирателям. Областной ТИК было подготовлено и передано на избирательные участки 5 170 открепительных удостоверений.

В рамках информационного обеспечения подготовлено и размещено 345 100 приглашений и плакатов, которые в ближайшие дни будут доставлены по адресам избирателей. В день голосования на 173 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти – работа мобильных ЦОНов. Работа по обучению членов избирательных комиссий идет по утвержденному графику.

В ходе инспекционной поездки Нурлан Абдиров обратил внимание членов комиссий на необходимость обеспечения доступности и удобства помещений для голосования не только для избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации. В целях организации и проведения выборов в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства были приняты решения о замене отдельных помещений для голосования на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса в пределах того же избирательного участка.

Также председатель ЦИК проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках, ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий.

По итогам проведенных встреч Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий по информационно-техническому оснащению участков, их доступности и удобству для граждан, в том числе для лиц с инвалиднос­тью, обеспечению условий для эффективного наблюдения в день голосования. Все эти вопросы будут обсуждаться на ближайших заседаниях Центризбиркома.