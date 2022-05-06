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Все – в парки и скверы!
Ян Юрьев

В столице дан старт второму сезону проекта «Доступный спорт».

«Доступный спорт» – это возможность посещать бесплатные спортивные секции для людей любого возраста. Акцент сделан на массовый спорт. Государство оплачивает работу тренеров и решает вопрос доступа к инфра­структуре. Очевидное преимущество второго сезона – он летний. Значит, можно выходить в парки и скверы и заниматься такими видами спорта, как бег и скандинавская ходьба. Технически это не так сложно, а с точки зрения инфраструктуры пот­ребности существенно ниже. Естественно, один тренер по бегу сможет охватить гораздо больше людей, чем условный теннисист или каратист.

Задач воспитать чемпионов у проекта нет. Это вопрос массовос­ти, который стоит на повестке казахстанского спорта с момента неудачи на летних Олимпийских играх.

«Доступный спорт» не считают альтернативой подушевому финансированию в рамках проекта «АртСпорт», но он имеет все основания таким стать. Бесплатные спортивные секции были хорошей идеей, но механизмы реализации, как это часто бывает, подвели. В итоге деньги потрачены еще в первые месяцы года, а качество предоставленных услуг остается под вопросом. Министр культуры и спорта Дау­рен Абаев прямым текстом заявил еще в апреле, что механизм подушевого финансирования нуж­дается в совершенствовании и что в системе государственного спортивного заказа имеют место мошеннические схемы.

Новый сезон «Доступного спорта» в столице министр культуры и спорта Даурен Абаев открывал лично, продемонстрировав журналистам свои навыки подтягивания на перекладине. Общественность, привычно соб­ранная от спортивных организаций по разнарядке, дружно зааплодировала после первых десяти подтягиваний, полагая, что для символического открытия сезона этого достаточно. Однако министр достойно продолжал выполнять подход за подходом, показывая максимум. Спортивный министр спорта – это стильно.

– Пусть наш сегодняшний проект станет хорошим подспорьем для формирования здоровой нации. Наша цель – сделать спорт не просто привычкой, не просто хобби или увлечением, а образом жизни казахстанцев. Для этого мы будем создавать все условия. Всем участникам мероприятия желаю успешных стартов, личных достижений и побед! – обратился к участникам мероприятия Даурен Абаев.

Участие в проекте министерства как минимум должно гарантировать прозрачность и эффективность проекта. «Дос­тупный спорт» стартовал в 7 городах Казахстана. В этом сезоне в нем представлены 5 видов спорта: каратэ, скандинавская ходьба, бег, фитнес и настольный теннис.

Вопросов, конечно, тоже хватает. Начиная от выбора видов спорта и заканчивая масштабами проекта. Используя в любом деле слово «бесплатно», в нашей стране нужно быть готовым к двум вещам: ажиотажному спросу и недовольству.

Разумеется, нельзя всем дать всего. Сколько нужно тренеров, чтобы охватить бесплатными секциями настольного тенниса миллионный город? Аудитория, что ожидаемо, уже в претензиях: мест мало, занятия проводятся не там, где хотелось бы, не в тот день и не в то время. Но это, пов­торимся, предсказуемо.

Уже заявлено, что к зимнему сезону проект будет расширяться и обновляться. Речь идет о новых видах спорта и более четких критериях к ученикам. Все же речь идет о спорте, а не физкультуре. Значит, должны быть прогресс, рост результатов и соревнования.

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