Все в руках человеческих. И даже климат Свежий выпуск 425 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Скажем, в южном Казахстане столбик термометра нынешним летом поднимался чуть ли не до 50 градусов! Сильная жара вызвала образование селя в пригородах Алматы.

О том, что погода на планете меняется, ученые заявили еще 35 лет назад, именно тогда начали говорить и о пресловутом парниковом эффекте. Сейчас доподлинно установлено, что средняя температура воздуха на Земле действительно повышается, и по данным ООН, за последние 25 лет количество чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, утроилось.

Климатическая проблема настолько обострилась за последние годы, что в Париже в скором времени соберутся специалисты из различных государств мира, чтобы на уровне ООН обсудить, что же происходит с нашей Землей, как ее сохранить для жизни? Как заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, у нас нет запасного плана «Б» по проб­леме изменения климата так же, как и нет запасной планеты.

Естественно, не только специалис­ты-климатологи, но и рядовые граждане все чаще задаются вопросом – в чем причина подобных перемен? И все чаще в качестве ответа можно услышать рассуждения о человеческом факторе. Действительно, человеческая активность приобрела немыслимые масштабы. Небывалыми темпами развивается промышленность, растет численность населения на планете. По некоторым прог­нозам, в ближайшее десятилетие нас будет уже 10 млрд человек! Все это сказывается на окружающей среде, вызывая дополнительные выбросы парниковых газов, в первую очередь углекислого – СО2, возрастает температура и меняется климат. Это в свою очередь заставило международную общественность в 1992 году принять Рамочную конвенцию ООН об изменениях климата, а в 1997 году – Киотский протокол, согласно которому страны должны были сократить выбросы парниковых газов до 2012 года на 5%.

Срок действия Киотского протокола истек, и Парижская конференция должна принять новый документ, направленный на предотвращение образования в атмосфере так называемого парникового эффекта. Кстати сказать, Казахстан еще в 2001 году присоединился к Киотскому протоколу. Наша страна не остается в стороне от мировой тенденции в вопросах изменения климата. Ведутся наблюдения, и данные отечественных синоптиков свидетельствуют, что каждое десятилетие, начиная с 1936 года, температура в Казахстане повышается в среднем на 0,2 градуса. Казалось бы, немного. Но при этом увеличивается и повторяемость летних экстремально высоких температур, давая основание говорить об изменении климата.

Последствия этих изменений отражаются на многих секторах экономики. Сельское хозяйство уже ощущает нехватку поливной и питьевой воды. Из-за чрезвычайных ситуаций природного характера – буранов, паводков, наводнений, оползней – только за десять лет, с 2002 по 2012 годы, Казахстан понес ущерб на сумму почти в 70 млн долларов. По мнению ученых, уже сейчас большая часть территории Казахстана подвержена экологической дестабилизации. А это в первую очередь, как считают эксперты, затрагиваются вопросы продовольственной безопасности.

В группу наибольшего риска попали горы Центральной Азии, где наблюдается интенсивное таяние ледников. А для Казахстана ледники – это кладовые прес­ной воды. Возможно ли, если не остановить, то хотя бы приостановить опасный процесс? Хотелось бы верить, что возможно. Во всяком случае именно на это нацелены программы по устойчивому развитию, которые реализуются в республике. Они нацелены на развитие энергосберегающей экономики, активное использование возобновляемых источников энергии. А еще очень неплохо разводить сады, высаживать, а не рубить деревья, заботиться о больших и малых речках и водоемах.

Другими словами, все в руках человеческих. И даже климат.



