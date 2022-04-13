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​​​​​​​Все – в сад!
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

В ботаническом саду Петропавловска есть все!

Здесь можно увидеть не только сотни видов растений, но и пруд для водоплавающих птиц, экзотических рыб, походить по китайской аллее. Обновляются старые и создаются новые экспозиции. Например, дети знакомятся с тем, какие бывают гнезда и яйца у птиц или какими инструментами пользуются садовники. А недавно открылась выставка «Игрушки нашего детства».

Цветовод Анна Лишенко принесла в ботанический сад собственную коллекцию игрушек советской поры.

– Мне захотелось напомнить, – сказала она, – какие игрушки были у родителей, бабушек и дедушек современных детей.

Оранжерейный комплекс в Петропавловске появился еще в 1912 году на территории консервного завода. Все началось с выращивания пряного дерева – лавра благородного. Лавровый лист требовался для производства мясных консервов. Через 110 лет в оранжерее и зимнем саду произрастают около 2 тыс. видов растений, в том числе папоротники, лимоны, гранаты, банановая трава, суккуленты, агавы и даже финиковая пальма, датированная 1795 годом.

Годы бегут, деревья растут, а проблемы ботанического сада так и не решаются. Речь о них зашла во время недавнего рабочего визита в Петропавловск министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева. На встрече с ним в областной библиотеке общест­венник Даурен Камзин обратил внимание на то, что легендарный сад находится на балансе… музыкальной школы.

Директор сада Артур Рязапов предложил несколько вариантов решения этой проблемы, например, передать сад в качестве особо охраняемой природной территории местного значения в ведение управления природных ресурсов. В ответ Сериккали Брекешев заверил, что все представленные материалы будут досконально изучены, а решение проблемы – непременно найдено.

Аким Северо-Казахстанской облас­ти Кумар Аксакалов подтвердил, что ботанический сад с его уникальной коллекцией растений в любом случае будет сохранен.

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