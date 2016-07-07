​Все в твоих руках

В этом убедилась директор компании Designluxkz Жанат Исмаилова. По совету друзей она пошла в ФРП «Даму», чтобы получить новые знания и найти креативные подходы. Результат не заставил себя ждать. Ее бизнес, который она начинала с нуля в начале 2000-х, качественно изменился.
Научный работник с высшим биологическим и инженерно-строительным образованием, оставшись без средств, решила кардинально изменить свою жизнь и заняться ландшафтным дизайном. В то время Жанат работала в НИИ, активно занималась наукой. Самым интересным был проект по созданию биомассы, самостоятельно очищающей озеро Сорбулак. Казахстанские специалисты работали по гранту Честерстонского общественного колледжа в Кембридже. Но после терактов в Нью-Йорке все проекты по микробиологическим темам были приостановлены. Именно тогда ей пришлось все начинать с нуля.
Сегодня она с улыбкой говорит, что жизнь прекрасна своими непредсказуемыми зигзагами. Первый клиент, позвонивший ей по объявлению, пожелал иметь в своем дворе альпийские горки. Наняв рабочих с проспекта Сейфуллина, она успешно выполнила заказ.
– Деньги, которые я заработала на первом объекте, окрылили меня, – призналась она. – Эта сумма была больше той, которую по полгода я ждала в родном НИИ. Я поняла, что все в моих руках. Сразу купила компьютер и за две недели освоила три программы.
Сегодня в ее компании работают 22 человека, есть бригады, состоящие из целых семей. Примечательно, что один из тех ребят с проспекта Сейфуллина сегодня – владелец крупной фирмы, занимающейся международными грузоперевозками. Второй до сих пор работает с ней, уже с двумя своими взрослыми детьми.
Заняв свое место на рынке, ее компания успешно работала. Но Жанат не хватало базовых знаний в бизнесе. Прежде она строила свое дело путем проб и ошибок, а приобретя благодаря фонду академические знания, сразу почувствовала эффект.
Теперь она делает ставку на молодых специалистов с зарубежным образованием, которые занимаются освещением и установкой поливных систем на объектах. Она ценит их за готовность работать без оглядки на время и их здоровые амбиции. Жанат считает, что в этом бизнесе самое главное – культура и умение на позитивном уровне решать любые проблемы.
Сегодня предприниматель мечтает создать элитный питомник растений, чтобы удовлетворять желания клиентов, порой заказывающих экзотические растения. Эта идея появилась после поездки в Германию, где она посетила лучшие питомники. Хотя ее первоначальный проект касался экологического воспитания детей, который завоевал симпатии немецких экспертов. Жанат убеждена, что если дать детям возможность создать простейшую альпийскую горку, посадить растения, ухаживать за ними, они совершенно по-другому будут относиться к природе. Но к этому проекту она решила вернуться позже.
– Я благодарна государству и «Даму» за то, что так серьезно занимаются отечественными бизнесменами, – говорит она. – Я посетила в Германии шесть питомников. Везде меня встречали немецкие коллеги, все показали и рассказали. А кто бы меня пустил туда, не будь программы «Даму»?
Казахстанские предприниматели тогда побывали на заводе BWV, в Deutsche Bank, на колбасных производствах и молочных фермах. В течение месяца они учились у специалистов, постигая тонкости и секреты бизнеса.
– Общение с успешными бизнесменами очень полезно, ты буквально впитываешь их энергетику, – признается она. – Не сомневаюсь, что возвратилась домой другим человеком. Интересно, что именно после Германии мы стали тесно общаться с предпринимателями из разных регионов Казахстана. Между нами возникли не только дружеские, но и деловые связи. Любая наша встреча перетекает в обсуждение идей и проектов.
Жанат считает, что подобное обучение важно не только для отечественных бизнесменов, но и для немецких партнеров. Посетив Алматы, они убедились в том, что у нас благодатная земля и благоприятный климат. По их мнению, он подходит для того, чтобы сделать наш город одной из мировых столиц цветов и деревьев. Жанат говорит, что питомник ей необходим не только для получения качественного и уникального материала, но и для того, чтобы принимать участие в озеленении родного города.
– В тендерах на озеленение участвуют владельцы питомников, – говорит она, добавляя, что в Германии питомники используются как парковые зоны, они являются частью городской среды.
У ее компании Designluxkz немало интересных моментов, что неудивительно: стимулом для ее создания стали… съемки международного проекта «Кочевники». Именно на Жанат остановили свой выбор иностранцы, не предполагая, что она делает только первые шаги в этом деле.
– Самый большой опыт, который я извлекла из этого периода – возможность общения с творческими людьми, – радуется она. – Это расширяет представление о мире и о твоем месте в нем. Я поняла, что не надо бояться даже самых знаменитых людей. Как правило, они прежде всего ценят в человеке личность и самодостаточность.
Не менее удивительными были ее два года, проведенные в Таиланде. Ей пришлось приехать в эту страну, чтобы поправить здоровье дочери. Отличный английский, эрудиция, умение общаться с людьми позволили ей через 10 дней найти работу. Девиз «Все в твоих руках» в очередной раз не подвел ее. Вскоре наша землячка стала одним из лучших гидов в курортном Пхукете. В качестве дизайнера она облагородила два участка для русскоязычных бизнесменов. Она убеждена, что каждый клиент в ее жизни – настоящий подарок судьбы, он уникален по-своему, но всех их объединяет сильная энергетика и позитивное отношение к жизни.