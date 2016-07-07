​Все в твоих руках

В этом убедилась директор компании Designluxkz Жанат Исмаилова. По совету друзей она пошла в ФРП «Даму», чтобы получить новые знания и найти креативные подходы. Результат не заставил себя ждать. Ее бизнес, который она начинала с нуля в начале 2000-х, качест­венно изменился.

Научный работник с высшим биологическим и инженерно-строительным образованием, оставшись без средств, решила кардинально изменить свою жизнь и заняться ландшафтным дизайном. В то время Жанат работала в НИИ, активно занималась наукой. Самым интересным был проект по созданию биомассы, самостоятельно очищающей озеро Сорбулак. Казахстанские специалисты работали по гранту Честерстонского общественного колледжа в Кембридже. Но после терактов в Нью-Йорке все проекты по микробиологичес­ким темам были приостановлены. Именно тогда ей пришлось все начинать с нуля.

Сегодня она с улыбкой говорит, что жизнь прекрасна своими непредсказуемыми зигзагами. Первый клиент, позвонивший ей по объявлению, пожелал иметь в своем дворе альпийские горки. Наняв рабочих с проспекта Сейфуллина, она успешно выполнила заказ.

– Деньги, которые я заработала на первом объекте, окрылили меня, – призналась она. – Эта сумма была больше той, которую по полгода я ждала в родном НИИ. Я поняла, что все в моих руках. Сразу купила компьютер и за две недели освоила три программы.

Сегодня в ее компании работают 22 человека, есть бригады, состоящие из целых семей. Примечательно, что один из тех ребят с проспекта Сейфуллина сегодня – владелец крупной фирмы, занимающейся международными грузоперевозками. Второй до сих пор работает с ней, уже с двумя своими взрослыми детьми.

Заняв свое место на рынке, ее компания успешно работала. Но Жанат не хватало базовых знаний в бизнесе. Прежде она строила свое дело путем проб и ошибок, а приобретя благодаря фонду академические знания, сразу почувствовала эффект.

Теперь она делает ставку на молодых специалистов с зарубежным образованием, которые занимаются освещением и установкой поливных систем на объек­тах. Она ценит их за готовность работать без оглядки на время и их здоровые амбиции. Жанат считает, что в этом бизнесе самое главное – культура и умение на позитивном уровне решать любые проблемы.

Сегодня предприниматель мечтает создать элитный питомник растений, чтобы удовлетворять желания клиентов, порой заказывающих экзотичес­кие растения. Эта идея появилась после поездки в Германию, где она посетила лучшие питомники. Хотя ее первоначальный проект касался экологического воспитания детей, который завое­вал симпатии немецких экспертов. Жанат убеждена, что если дать детям возможность создать простейшую альпийскую горку, посадить растения, ухаживать за ними, они совершенно по-другому будут относиться к природе. Но к этому проекту она решила вернуться позже.

– Я благодарна государству и «Даму» за то, что так серьезно занимаются отечественными бизнесменами, – говорит она. – Я посетила в Германии шесть питомников. Везде меня встречали немецкие коллеги, все показали и рассказали. А кто бы меня пустил туда, не будь программы «Даму»?

Казахстанские предприниматели тогда побывали на заводе BWV, в Deutsche Bank, на колбасных производствах и молочных фермах. В течение месяца они учились у специалис­тов, постигая тонкости и секреты бизнеса.

– Общение с успешными бизнесменами очень полезно, ты буквально впитываешь их энергетику, – признается она. – Не сомневаюсь, что возвратилась домой другим человеком. Интересно, что именно после Германии мы стали тесно общаться с предпринимателями из разных регионов Казахстана. Между нами возникли не только дружеские, но и деловые связи. Любая наша встреча перетекает в обсуждение идей и проектов.

Жанат считает, что подобное обучение важно не только для отечественных бизнесменов, но и для немецких партнеров. Посетив Алматы, они убедились в том, что у нас благодатная земля и благоприятный климат. По их мнению, он подходит для того, чтобы сделать наш город одной из мировых столиц цветов и деревьев. Жанат говорит, что питомник ей необходим не только для получения качественного и уникального материала, но и для того, чтобы принимать участие в озеленении родного города.

– В тендерах на озеленение участ­вуют владельцы питомников, – говорит она, добавляя, что в Германии питомники используют­ся как парковые зоны, они являются частью городской среды.

У ее компании Designluxkz немало интересных моментов, что неудивительно: стимулом для ее создания стали… съемки международного проекта «Кочевники». Именно на Жанат остановили свой выбор иностранцы, не предполагая, что она делает только первые шаги в этом деле.

– Самый большой опыт, который я извлекла из этого периода – возможность общения с творческими людьми, – радует­ся она. – Это расширяет представление о мире и о твоем мес­те в нем. Я поняла, что не надо бояться даже самых знаменитых людей. Как правило, они прежде всего ценят в человеке личность и самодостаточность.

Не менее удивительными были ее два года, проведенные в Таиланде. Ей пришлось прие­хать в эту страну, чтобы поправить здоровье дочери. Отличный английский, эрудиция, умение общаться с людьми позволили ей через 10 дней найти работу. Девиз «Все в твоих руках» в очередной раз не подвел ее. Вскоре наша землячка стала одним из лучших гидов в курортном Пхукете. В качест­ве дизайнера она облагородила два участка для русскоязычных бизнесменов. Она убеждена, что каждый клиент в ее жизни – настоящий подарок судьбы, он уникален по-своему, но всех их объединяет сильная энергетика и позитивное отношение к жизни.