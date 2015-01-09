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Все – в зоны. Индустриальные
Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Заместитель председателя Комитета по инвестициям МИР РК Алишер Абдыкадыров вместе с журналистами посетил ряд объектов юга, строительство которых включено в состав ГП ФИИР. Участники пресс-тура посетили самую современную теплицу КХ «Аделя» в Ордабасинском районе. Уникальность этого комплекса задают как масштабы – целых 11 га территории, так и технология строительства.
Здесь первыми в Казахстане наладили сотрудничество с французской компанией Richel, блочные теплицы которой считаются самыми технологичными в мире. Стоимость теплицы с покрытием РЕ-пленкой выходит в 2 раза дороже, чем при использовании традиционных технологий. Но и отдача гораздо больше. Высота такой теплицы достигает 8,5 м, что позволяет значительно увеличить объем воздуха. Кроме вентиляции отличается тепличный комплекс и системой отопления, позволяющей экономить энергоресурс. В новом тепличном комплексе КХ «Аделя» 5 га отведено под выращивание томатов, еще столько же занимают огурцы, сбор которых сейчас в самом разгаре.
Гости посетили также Туркестан и Кентау, познакомившись с ходом создания индустриальных зон. Область пошла по этому пути еще несколько лет назад, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона и создать благоприятные условия для инвесторов во всех городах и районах области. Предполагается, что в ближайшие годы заработают в регионе 17 таких зон. Запуск в них новых предприятий позволит поднять экономику области на качественно новый уровень.
Льготы и преференции, действующие на территории индустриальных зон, а главное – наличие на них всей необходимой инфраструктуры, сделали эту промышленную площадку очень востребованной. К примеру, в Шымкенте в индустриальной зоне «Оңтүстік» желающих разместить свои предприятия сегодня больше, чем свободной земли. Здесь уже одобрено 70 проектов, а 33 из них на общую сумму 78 млрд. тенге запущено в работу, что позволило создать более 3 тыс. рабочих мест.
В регионе успели убедиться, что это действительно самый действенный способ поддержки предпринимательства, потому было принято решение распространить опыт индустриальной зоны Шымкента на все районные центры и города области. В каждом из них создаются подобные площадки. Местные ­акиматы взяли на себя расходы по созданию необходимой инфраструктуры, бизнесменам же останется построить предприятия и запустить производство. Первые такие промышленные площадки уже заработали в ряде городов и районов.
В Туркестане под индустриальную зону отвели 40 га. По соседству есть еще 60 га свободной территории, которая может быть присоединена по мере увеличения предложений от инвесторов. Выделенные на прокладку линии электроснабжения, газопровода, водопровода и канализации 850 млн. тенге уже освоены. Более того, одобрено 10 проектов на сумму 10 млрд. тенге. Завод по производству кирпича начал работу, а по соседству с ним завершается возведение предприятий по выпуску арматуры и ионированной смолы для атомной промышленности.
Три первых проекта реализуются и в индустриальной зоне Кентау. Все они ориентированы на выпуск комплектующих для Кентауского трансформаторного завода. Запуск этих предприятий позволит увеличить казахстанское содержание в готовой продукции до 90%.
Алишер Абдыкадыров убедился, что в районных центрах такие промышленные площадки востребованы, ведь наличие инфраструктуры на 5–6 лет сокращает срок окупаемости практически любого проекта. Пример предпринимателей Южного Казахстана решено изучить и распространить в республике повсеместно.

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