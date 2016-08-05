​Все виды и рода на полигонах

В ходе предстартовой подготовки экипажей боевых машин пехоты у наших мотострелков при выверке и пристрелке штатного вооружения БМП-2 из 15 бое­припасов калибра 30 мм достигли цели в среднем 8–10 снарядов. Высокая подготовка наших наводчиков-операторов и профессио­нализм налицо. Наши дебютанты – служебные собаки – успешно прошли акклиматизацию.

В нынешнем году Армейские игры стали дебютом и для воен­ных поваров. Гости Игр и участники состязаний уже оценили приготовленные поварскими сборными блюда – в казахской, русской, белорусской, индийской, кыргызской, китайской, кувейтской, азербайджанской, армянской, монгольской, сербской и таджикской традициях. Готовят в полевых условиях продовольственной службы. В ходе кулинарных баталий нашим военным поварам предстоит продемонстрировать не только свое кулинарное искусство, но и физическую подготовку, а также мастерство владения оружием.

На АрМИ-2016 казахстанские военные примут участие в 21 конкурсе из 23. По количеству соревнований, в которых заявлены наши военнослужащие, сборная ВС Казахстана находится в первой тройке. Наши команды надеются показать хороший результат и стать победителями.

– Принцип «главное – не победа, а участие» здесь не работает. Для военных любая задача должна быть выполнена. Вышел на старт – побеждай! Отрадно, что люди с оружием в руках встречаются как товарищи, а грозные боевые машины служат средством спортивной борьбы, – напутствовал участников министр обороны России Сергей Шойгу.

В текущем году в АрМИ принимает участие 121 команда из 19 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Программой предусмотрено 23 конкурса по полевой, воздушной и морс­кой выучке. Наибольшей популярностью – и это неудивительно – пользуется «Танковый биатлон», в нем заявлено больше всего участников – 17 команд.

Всего в международных Армейских играх задействовано 279 единиц техники Вооруженных сил России и 158 единиц Народно-освободительной армии Китая. В авиационных конкурсах участвуют 54 самолета и вертолета ВКС России, 12 самолетов и вертолетов ВВС Республики Казахстан, 3 самолета ВВС Республики Беларусь и 2 самолета ВВС армии Китая. В соревнованиях «Каспийское дерби» задействованы два малых ракетных катера «Углич» и «Град-Свияжск» ВМФ России, а также по одному судну от Азербайджана и Казахстана.