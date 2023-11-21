Общежитие Studdom было построено в рамках инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи». Его, к слову, возвели молодые предприниматели, которые сами недавно были студентами и знают, какие условия нужны для успешной учебы и отдыха.

Как рассказала директор строительного ТОО Назым Сейтказина, предприятие воспользовалось условиями, предложенными национальным проектом по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. В частности, за счет субсидий фонда «Даму» удалось снизить процентную ставку по кредиту до 6% годовых. Фонд также предоставил банковскую гарантию на часть займа, не подкрепленную залогом.

– Государство разработало понятный механизм обеспечения студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитии, – отметила Назым Сейтказина. – Это государственно-частное партнерство. Застройщик вкладывает свои средства, и после того как ­объект вводится в эксплуатацию, государство поэтапно возмещает ему расходы. В течение шести лет нам ежемесячно будут идти выплаты по факту проживания студентов. Так как мы возвели здание с нуля, выплаты составляют 195 месячных расчетных показателей за одно место. Если бы речь шла о реконструкции общежития, выплаты бы составили 47 месячных расчетных показателей.

Четырехэтажный корпус рассчитан на сто с небольшим мест и спланирован по принципу «все включено». Первый этаж занимают столовая с зоной самообслуживания, продуктовый магазин, спортивный зал, салон красоты, студия с копировальной техникой. Каждая жилая комната имеет зону для подготовки к занятиям, кухонную зону со встроенной бытовой техникой – плитой, холодильником, стиральной машинкой, санузел с душем. На всех этажах проведен беспроводной безлимитный Интернет. Вход и выход – по электронным пропускам, чтобы обеспечить безопасность жильцов. По словам самих студентов, к таким условиях совсем не подходит словечко «общага». Скорее, это мини-квартиры.

– Сейчас заселились 90 студентов, но желающих вдвое больше, чем мы можем принять, – рассказала предприниматель. – Необходимо строить еще один корпус.