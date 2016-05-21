На специальный штаб возложено, в частности, проведение мониторинга и анализа общественного мнения по земельной реформе, систематизация высказанных точек зрения по решению проблемных вопросов, организация работы по разъяснению и реализации решений Комиссии по земельной реформе, осуществление работы центров и сайта, направленной на разъяснение населению норм Земельного кодекса, а также взаимодействие со всеми рабочими органами комиссии.

По данным штаба, в ходе первого заседания земельной комиссии поступило 96 предложений и 14 вопросов. На все прозвучавшие вопросы даны ответы. По предложениям собраны и переданы членам комиссии необходимые материалы.

Для того чтобы донести до населения нормы земельного законодательства, открыт call-центр по номеру 1434, соответствующая работа проводится во всех городах и областных центрах.

На сегодня в call-центр поступило 1 043 звонка, в том числе из Актюбинской области – 330, Южно-Казахстанской – 118, Западно-Казах­станской – 133 и города Алматы – 73.