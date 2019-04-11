​Все зависит от нас

И в Казахстане, и за рубежом всех волновало, как будет осуществлен транзит верховной власти, о котором заявил Елбасы в своем обращении народу. На сегодня, когда действующий Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о назначении внеочередных выборов, мы видим, что это продолжение логического плана по сохранению стабильности и предсказуемости данного транзита. Казахстан вовлечен в глобальные экономические и политические процессы, а сохранение преемственности власти в стране – это залог возможности дальнейшего успешного общественно-политического и социально-экономического развития нашей родины, а также продолжение проверенного временем многовекторного сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья на условиях добрососедства, партнерства, доверия и уважения.

Внеочередные президентские выборы продиктованы, на наш взгляд, прежде всего стремлением избежать даже гипотетических малейших рисков и вызовов для внутриполитической ситуации в стране, изменения статус-кво в той гармонии межнационального и межконфессионального мира и согласия в Казахстане, которые являются, пожалуй, без всякого преувеличения, главным достижением нашего государственного развития. Данный шаг ярко характеризует высокую степень ответственности и уровень государственного мышления людей, принявших решение о досрочных выборах, и в первую очередь Елбасы Нурсултана ­Абишевича ­Назарбаева и действующего Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Выборы Президента Республики Казахстан являются серьезным экзаменом политической зрелос­ти всего нашего казахстанского социума, всех институтов граж­данского общества от различных общественных объединений и политических партий, представляющих неправительственный сектор, до организаций малого и среднего бизнеса и всех профессионально-социальных стратов.

По сути, грядущий избирательный процесс – это очередной шаг на пути дальнейшего углубления демократизации, начало качественно нового этапа общественного и государственного развития. Чрезвычайно важным должно быть осознание всем народом исторического значения президентских выборов 2019 года, выборов, открывающих новые горизонты перед нашей страной, перед всеми соотечественниками. Особая доля ответственности выпадает тем политическим партиям и общественным организациям, которые выдвинут кандидатов в Президенты и примут непосредственное участие в избирательной кампании. Взаимная корректность и неприятие черных пиар-технологий, честная политическая конкуренция должны стать девизом предстоящих выборов, восприниматься акторами политического процесса как обязанность и проявление уважения к своему избирателю, к каждому гражданину страны.

Коммунистическая народная партия Казахстана поддерживает решение Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных президентских выборов и выражает надежду на то, что избирательный процесс произойдет в полном соответствии со словами о честности и прозрачности выборов, сказанными им в обращении к народу Казахстана. Народные коммунисты призывают всех своих сторонников, всех соотечественников проявить свою гражданскую позицию и принять участие в президентских выборах, потому что это ваш выбор, ваш долг перед страной и перед будущими поколениями казахстанцев. Нам жить в этой стране, нам предстоит изменять ее к лучшему, нам прилагать усилия для того, чтобы сделать Казахстан богатым и процветающим государством. Все зависит от нас самих.