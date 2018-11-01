​Все зависит от подхода

Зарыть в землю можно не только талант, но и ценнейший сырьевой ресурс, смешав его с землей и пищевыми отходами, превратив в никому не нужный, экологически опасный мусор. Что и происходило на постсоветском пространстве последние четверть века. Ценнейшее энерго- и ресурсосберегающее сырье в виде картона, битого стекла, деревянных обрезков, кусков керамики, кирпича, старых изделий из пластмассы и пищевого плас­тика – все шло под ковш бульдозера, хоронилось в огромных мусорных «вавилонах».

Борьба за экологию, противодействие глобальному потеплению, наконец подорожание тепловых и энергетических ресурсов заставили по-иному взглянуть на бытовые отходы. Не случайно в новой редакции Экологического кодекса огромное внимание уделено развитию рециклинга – повторного использования сырья. Согласно статье 301 документа с 2019 года вступает в силу норма, запрещающая захоронение на полигонах ТБО отходов по восьми фракциям. Возрастают и штрафы за нарушение этого запрета.

Но запретить – не значит решить. Поэтому в республике создается индустрия рециклинга, в которой большую роль играют субъекты малого бизнеса. Не исключение здесь Актюбинская и Мангистауская области, где в рамках региональной «дорожной карты» внедряются раздельный сбор и переработка твердых бытовых отходов.

Разумеется, занимающиеся этим малые предприятия находятся пока в начале пути. Однако растущий спрос на вторсырье, которое еще совсем недавно считалось мусором, развитие вторичной переработки, создание новых рабочих мест и, что немаловажно, оздоровление окружающей среды, дают все основания надеяться: новый, зарождаю­щийся на наших глазах сегмент перерабатывающей промышленности займет достойную нишу в структуре отечественной индустрии.

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