Всегда на переднем крае

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Надия ШАРИПОВА, кандидат химических наук, профессор
Он был редактором фронтовых казахских газет, в том числе знаменитой Панфиловской дивизионной газеты «Отан ушін» («За Родину»), единственный из редакторов дважды возглавлял республиканскую газету «Социалистік Қазақстан», был первым председателем правления Союза журналистов Казахстана и одним из руководителей и организаторов Союза журналистов СССР, председателем КазТАГ.
Касым Шарипов родился в декабре 1912 года в ауле Сексенбай Кызылординской области. В ранние годы, потеряв родителей, воспитывался в детском доме. После школы окончил подготовительное отделение Института народного образования в Оренбурге, а затем литературно-сценарный факультет Московского ВГИКа.
Вернувшись в Алма-Ату с двумя дипломами о высшем образовании, начал трудовой путь с должности редактора в издательствах. Когда началась война, Касым уже на следующий день явился с заявлением о добровольной отправке на фронт. В те дни генерал-майор Иван Васильевич Панфилов формировал в Алма-Ате 316-ю стрелковую дивизию. Касым Шарипович был направлен в 1075-й стрелковый полк этой дивизии. Он стал полит­руком 8-й роты полка, о подвигах которой заговорили на фронте. Впоследствии об этом Касым Шарипов рассказал в своих книгах «Подмосковная битва», «Мы – панфиловцы», «Братья по оружию», «Журналист и жизнь».
Боевой путь Касыма Шариповича – Западный, Калининский, Прибалтийский, Ленинградский фронты, где он служил сначала политруком 8-й роты, комиссаром 3-го батальона гвардейской Панфиловской дивизии, военным корреспондентом, редактором ряда газет. В том числе «Вперед», «Отан күзетінде» («На страже Родины»). Во время одного из боев был тяжело ранен, подлечившись, вновь вернулся на фронт редактором газеты «Отан үшін», в составе которой он, гвардии майор Шарипов, и встретил День Победы.
Быть журналистом на вой­не – нелегкая задача, ведь воен­кор всегда в гуще событий, на передовой. Наверное, сейчас мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны на казахском языке выпускалось более 30 фронтовых, армейских, бригадных и дивизионных газет. Нелегкому труду военных журналистов, фронтовой печати посвящена книга президента Академии журналистики Казахстана Сагымбая Козыбаева «Опаленная войной». В ней среди 57 фронтовых корреспондентов неоднократно упоминается и имя Касыма Шарипова. О его боевом пути рассказывается и в других книгах казахстанских авторов. Самим Касымом Шариповичем написано много книг и очерков. Он был награжден орденами «Оте­чественной войны» I и II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Многообразна и многогранна трудовая и общественная деятельность Касыма Шариповича в мирное время. И на всех постах проявлялись присущие Касыму Шариповичу незаурядный талант руководителя, государственное мышление, профессионализм. Рядом с боевыми орденами и медалями его грудь украсили еще 7 мирных наград.
Память о Касыме Шариповиче жива и по сей день: одна из улиц в алматинском микрорайоне «Акбулак» названа его именем. К столетию талантливого журналиста и писателя, ветерана Великой Отечественной войны была выпущена книга «Қасым Шәріпов – қайраткер, қаламгер» («Касым Шарипов – деятель, писатель»), составители которой – известный журналист Мамадияр Жакып и автор этих строк.
К 70-летию Победы по инициативе Мамадияра Жакыпа и журналиста Нурмахана Оразбека была переиздана книга Касыма Шарипова «Қаруластар» («Братья по оружию»). По словам известного журналиста С. Галымова, это «лучшее, что было в казахской литературе о Великой Отечественной войне». В трехтомнике «Пламя Победы», также посвященном 70-летию Победы, есть замечательная статья С. Козыбаева о Касыме Шариповиче «Жизнь как слеза».

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