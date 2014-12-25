Статьи Всегда на переднем крае Андрей Гребнев

Ветеран войны и журналистики Моисей Михайлович Гольдберг прожил большую, насыщенную, яркую жизнь, и в свои 88 лет оставаясь активным, много пишущим публицистом, нацеленным на злободневные, социально значимые темы. Он продолжает работать в штате районной газеты "Призыв" и постоянно сотрудничает с "Казахстанской правдой".



На страницах нашей газеты с завидной регулярностью появляются его очерки и зарисовки о сельских тружениках и проблемах аграрного сектора, которые находят широкий отклик среди наших читателей.



Мы знаем его и как глубокого знатока сельского хозяйства, и как тонкого ценителя искусства, и как подвижника культуры, не на словах, а на деле помогающего талантам. Яркий пример – шефство Моисея Михайловича над одаренным скрипачом Русланом Турунтаевым.



Широко пропагандируя творчество юного музыканта и подключая свои деловые связи, Моисей Михайлович добился того, что мальчик учится в Москве в одной из самых престижных школ, играет на дорогостоящем инструменте и пользуется покровительством самого маэстро Спивакова.



В журналистских архивах Гольдберга – эксклюзивные интервью со многими знаковыми и знаменитыми людьми разных эпох: Никитой Хрущевым, Луиджи Лонго, знаменитым негритянским певцом Полем Робсоном, Михаилом Горбачевым, Виктором Черномырдиным, "звездными" космонавтами и маршалами, всенародно любимыми артистами Александрой Пахмутовой, Людмилой Зыкиной, Михаилом Ульяновым.



Крепкого здоровья, ветеран, и новых творческих свершений!