​Всегда на посту

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Дулат Молдабаев

В этот солнечный день на заставе «Шаган-оба», расположенной в знаменитой Шелектинской долине, в сотне километ­ров от районного центра, к «зеленым фуражкам» присоединились многочисленные родственники геройски погибшего полковника-пограничника, ветераны границы, жители Зайсана. Почтить память сослуживца прибыли и представители командования во главе с заместителем председателя КНБ РК – директором Пограничной службы генерал-майором Дарханом Дильмановым. С этого дня застава носит имя Руслана Закиева.

42-летний полковник погиб в сентяб­ре 2009 года в результате крушения вертолета Ми-8, на борту которого находились 13 пограничников. Начальник штаба Регионального управления «Оңтүстік» Руслан Закиев, прошедший все ступени офицера-пограничника, незадолго до этого получил очередное повышение. Но вместо того чтобы направиться в столицу, он возглавил разведывательно-поис­ковую авиагруппу. Это было последнее боевое задание Руслана Закиева…

Как отметил генерал-майор Дархан Дильманов, торжественное мероприя­тие на заставе – итог большой работы по увековечению памяти Руслана Алимолдаевича на его малой родине. На «Шаган-обе» он не служил, но место было выбрано не случайно – застава передовая, и служить на ней почетно.

– Я горжусь тем, что был с ним знаком, – говорит директор Пограничной службы. – Мы встретились с ним в 1990 году, с тех пор и дружили. Он был настоящим офицером, перспективным и при этом очень скромным.

Возглавлявший в прошлые времена Пограничную службу генерал-лейтенант Болат Закиев считает, что такие мероприятия в первую очередь имеют воспитательное значение. Присвоение имени пограничной заставе способствует пропаганде неугасаемости героических поступков военных.

– Это возлагает высокую ответственность на солдат и офицеров, – добавил генерал-лейтенант.

Во время торжественной церемонии собравшимся показали ритуал – постановку задач перед заступлением на охрану государственной границы. И это, по словам Болата Закиева, не было придумано к сегодняшнему мероприятию, такое «священнодействие» проводится у памятного обелиска каждый день.

А во время вечернего боевого расчета всегда первой будут называть фамилию Руслана Закиева. Из строя выйдет солдат и объявит: «Погиб при исполнении служебных обязанностей». Таков еже­дневный ритуал.

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