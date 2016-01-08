​Всегда на страже Отечества

В Послании народу «Казах­стан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Президент страны Нурсултан Назарбаев, как и в прежние годы, много внимания отвел вопросам стабильности экономики и борьбы с глобальными угрозами. Двадцать четыре года назад в нашей стране были образованы Внутренние войска, но уже прошел год, как Президентом страны – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Нурсултаном Назарбаевым был подписан Закон «О Национальной гвардии Республики Казахстан». С этого момента началась новая веха в летописи Внутренних войск, предшественников Национальной гвардии Казахстана.

Если совершить краткий экскурс в историю, то Внутренние войска одними из первых среди силовых структур в стране были учреждены Указом Главы государства, сразу после обретения Казахстаном независимости. В те годы создание войск правопорядка было крайне необходимо, и этот акт имел большую значимость для суверенного Казахстана. Любое государство нуждается в защите конституционного строя, прав и законных интересов его граждан. И надо отметить, что за прошедшие годы Внутренние войска поставленные задачи выполнили в полном объеме.

Однако жизнь не стоит на месте, перед государственными структурами возникают новые задачи. В 2013 году система управления войсками претерпела кардинальные изменения и была переведена от бригадной к региональной. Согласно Указу Главы государства о внесении изменений и дополнений в Закон РК «О Внутренних войсках МВД РК», была полностью реформирована организационно-штатная структура, нововведения позволили достичь простоты и эффективности управления, быстроты принятия решений и качественного выполнения задач.

Из года в год идет обновление материально-технической базы Национальной гвардии, поступает усовершенствованная авиационная техника, новые образцы стрелкового оружия и оружия нелетального действия, спецснаряжение. В течение 2012–2013 годов войска обновили автомобильный парк на 40%. Причем техника, предназначенная для перевозки личного состава и грузов, закупается только у казахстанского производителя. Таким образом, в войска поступили новые бронированные машины «Федерал» на базе «Урала», которые показали жизнеспособность и эффективность во Внутренних войсках МВД России. Такие машины уже поставлены во все части оперативного назначения. Получены новые образцы техники разграждения и другие специальные машины.

Сегодня Национальная гвардия – одна из самых боеспособных единиц, обеспечивающих безопасность нашего государства. Войска осуществляют охрану особо важных стратегических объектов и исправительных учреждений, вместе с органами внутренних дел вносят значительный вклад в охрану общественной безопасности.

Личный состав Национальной гвардии всецело поддерживает инициативы Главы государства и готов ратным трудом внести свою лепту в выполнение задач, озвученных в Послании. В настоящее время усилия всех органов военного управления Национальной гвардии направлены на реализацию требований Главы государства об обеспечении и сохранении стабильности в обществе, качественной подготовки войск к выполнению возложенных задач по предназначению.

Только в ушедшем году подразделения Национальной гвардии принимали участие в проведении 26 командно-штабных учений и тренировок, в том числе в 12 международных. Кроме того, воинские части были задействованы в сотне тактико-специальных, оперативно-тактических учений и тренировок.

Для оперативного реагирования и координации действий воинских частей и подразделений при возникновении природного бедствия или техногенных аварий в Главном командовании Национальной гвардии создано управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций. За прошедший период подразделения ЧС совместно с взаимодействующими органами 24 раза привлекались для ликвидации последствий ЧС.

Караулами специальных частей по охране важных государственных объектов пресечены две попытки несанкционированного прохода нарушителей на территорию охраняемых объектов, задержано 482 нарушителя пропускного режима. Подразделениями специального назначения «Бүркіт» выполнена 881 задача боевой службы, в том числе 201 – по поиску, перевозке, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и взрывных устройств, а в 259 случаях это были совместные действия с ОВД в оперативно-розыскных мероприятиях и специальных операциях. Совместно с полицейскими произведено 253 факта изъятия запрещенных предметов, в том числе 18 единиц огнестрельного, травматического и газового оружия, две единицы холодного оружия, 155 боеприпасов и свыше 55 тонн наркотических средств.

Оперативными частями в период охраны общественного порядка принято участие в обеспечении 769 общественно-политических и других массовых мероприятий. Войсковыми нарядами задержано и доставлено в органы внутренних дел свыше 74 тысяч правонарушителей, в том числе с признаками преступления – 2 601 человек. При несении патрульно-постовой службы изъято 209 единиц холодного, огнестрельного и травматического оружия, зафиксировано 145 фактов изъятия наркотических веществ. В ходе обеспечения правопорядка военнослужащие Национальной гвардии принимали участие в мероприятиях в рамках осуществления мер «нулевой терпимости», в итоге за 2015 год административными судами с правонарушителей было взыскано штрафов в доход государства свыше 91 млн тенге.

Современное поколение воинов правопорядка свято соблюдает славные традиции героического прошлого нашего народа и стремится стать достойной сменой старшему поколению. Как дань уважения воинскому подвигу наших дедов в начале прошлого года в Астане был дан старт военно-патриотической эстафете «Мы – наследники Победы!», приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный атрибут эстафеты – копия Боевого знамени 72-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированной более 70 лет назад в столице нашей Родины, называвшейся тогда Акмолинском, за 92 дня провезли через 25 крупных городов и населенных пунктов, преодолев более 10 тысяяч километров. А 7 мая, в День защитника Отечества, легендарный стяг реял в головных рядах Военного парада в Астане. Сегодня это знамя украшает один из залов Военно-исторического музея Республики Казахстан.

За годы независимости за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых и специальных задач, отличия в воинской службе свыше 140 военнослужащих войск были награждены государственными наградами. Подвиг воинов Шымкентского соединения на таджико-афганской границе продемонстировал всему миру, что в нашей стране есть и будут настоящие патриоты, которые готовы защитить интересы своего народа и государства, стойко стоять на защите и безопасности Родины. Их примеру следовали и наши орденоносцы: рядовой Ербол Отарбаев и сержант Жандос Баянбаев, ровесники независимости, они стали живыми героями нашего времени.

В канун Нового года приказом министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковника Калмуханбета Касымова присвоено первоочередное воинское звание «лейтенант» сержанту Жандосу Баянбаеву. Два года назад в плановом железнодорожном карауле по перевозке осужденных наши воины предотвратили попытку вооруженного побега осужденного. Помощник начальника караула сержант Жандос Баянбаев и часовой ефрейтор Нурасыл Мубараков, несмотря на полученные огнестрельные ранения, решительными и самоотверженными действиями сорвали его планы. Сержант Жандос Баянбаев своим телом прикрыл сослуживцев от пуль.

За добросовестное выполнение поставленных задач, проявленное мужество и героизм при несении воинской службы Указом Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Нурсултана Назарбаева сержант Жандос Баянбаев награжден орденом «Айбын» III степени, а ефрейтор Нурасыл Мубараков медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Моим приказом сержанту Жандосу Баянбаеву была выделена квартира в Алматы, а солдата срочной службы Нурасыла Мубаракова от имени земляков аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев наградил денежной премией в размере 1 миллиона тенге.

Немало примеров мужества и самоотверженности военнослужащих на боевой службе были и в прошедшем году. В июне военнослужащий по контракту Павлодарского полка рядовой Мансур Рамазанов, рискуя своей жизнью, вынес из горящего дома восемь человек, среди которых были женщины и маленькие дети. Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года рядовой Мансур Рамазанов награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

В августе военнослужащий в/;ч 5571 рядовой Азамат Ташенов, следуя в составе войскового наряда по маршруту патрулирования, заметил тонущего в горной речке человека. Воин действовал умело и решительно – вытащив его на берег, он оказал ему первую медицинскую помощь. В ходе республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы», проходившей в Кызылорде, рядовой был отмечен наградой министра внутренних дел РК.

В декабре военнослужащие Алматинского оперативного полка лейтенант Рустам Сердалинов, младший сержант Арман Алимбетов, рядовые Тлеухан Нурхан и Бибол Бинуров задержали опасного преступника, похитившего молодую девушку, так было раскрыто преступление, получившее большой общественный резонанс. В том же декабре патруль в составе сержанта полиции А. Кабдушева, ефрейтора Ы. Сарбек и ефрейтора Н. Сарыбаева получил ориентировку. Настигнув вооруженного обрезом преступника, они действовали смело и решительно, применив приемы рукопашного боя.

Туда, где беда, там, где возникает угроза мирным людям, всегда на помощь приходят воины Национальной гвардии.Так было, когда разрушительное наводнение смыло дома и целые аулы в Алматинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Тогда к пострадавшим поспешили наши воины. В этом немалая заслуга командиров всех степеней и военнослужащих Главного командования войск, которые в повседневном труде на высоком уровне решают важные задачи по управлению войсками, поддержанию высокой боевой готовности и укреплению воинской дисциплины.

Глава государства в своем новогоднем обращении сказал, что 2016 год пройдет под знаком 25-летия независимости Казахстана. Не символично ли, что накануне профессионального праздника воинов Национальной гвардии в Астане состоится VIII гала-концерт Ансамбля песни и танца и Центрального оркестра Национальной гвардии под названием «Мы – нация единого будущего»? Таким образом, мы открываем занавес мероприятий в стране, посвященных 25-летию нашей независимости.

Пользуясь случаем, поздравляю весь личный состав, ветеранов и служащих с Днем Национальной гвардии! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира в нашем общем доме. Больших успехов в ратном труде на благо процветания нашей Родины – Республики Казахстан!