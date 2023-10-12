Всегда на страже, всегда в седле

Жасулан Кабдошев секреты верховой езды познал еще в детстве, когда учился во втором классе и участвовал в скачках в родном ауле. После окончания школы Жасулан поступил в университет по специальности «начальная военная подготовка». Получив диплом, вернулся в родное село и устроился в пожарную часть. За 15 лет безупречной службы на счету у Жасулана много ликвидированных пожаров. Один из самых крупных – природный лесной пожар в районе Рахмановских Ключей, где труднодоступная горная местность.

Несмотря на постоянную занятость, свое детское увлечение лошадьми он не забыл, с годами оно переросло в нечто большее.

– Решил для себя: конный спорт – моя судьба, хочу стать настоящим профессионалом в этом деле. Во время школьных каникул все свободное время проводил на ипподроме родного села Катон-Карагай. И не зря. Мечта сбылась. Все получилось. Это не просто увлечение для меня, это своего рода смысл жизни, – рассказывает Жасулан Кабдошев.

Как говорят коллеги, Жасулана очень любят лошади, а маленькие наездники не только учатся премудростям верховой езды, но и любви к животным и родному краю. Уже более восьми лет Жасулан Кабдошев занимается обу­чением конных наездников. Мерседес, Акбатай, Айару и Патша – его самые верные скакуны. Его «воспитанники» неоднократно занимали призовые места на различных скачках.