​Всегда на связи

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В частности, предоставляются консультации по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, разъясняются нормы действующего законодательства в банковской, страховой, пенсионной сферах, а также в области рынка ценных бумаг. Также могут быть организованы совместно с представителями общественных объединений встречи проблемных заемщиков с представителями банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Прием обращений и обеспечение их дальнейшего рассмотрения по существу осуществляются в соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Жители других регионов – потребители финансовых услуг – могут обращаться за правовой помощью и получением консультаций в отделы контроля финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг территориальных филиалов Национального банка. Задачи отделов, также Общественной приемной НБ РК, заключаются в: обеспечении надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг; проведении разъяснительных работ по вопросам оказания/потребления финансовых и микрофинансовых услуг, защите прав потребителей данных услуг. Также в их компетенции проведение внеплановых и документальных проверок деятельности субъектов финансового рынка и микрофинансовых организаций по соблюдению законодательно установленных требований при оказании услуг и раскрытии информации об услугах по поступившим обращениям физических и юридических лиц.

Контактные данные территориальных филиалов Национального банка

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