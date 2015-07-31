Всегда на связи с населением Свежий выпуск 413 Сергей ГОРБУНОВ

Деятельность общественных приемных партии «Нур Отан» всегда максимально открыта. Партийцы регулярно информируют о том, с какими проблемами приходят люди, как их удается решать. Прибывших в Павлодарскую область с рабочей поездкой депутатов Мажилиса Парламента РК Жаната Джарасова и Ерсултана Бектурганова предметно с результатами работы общественной приемной ознакомила заместитель председателя областного филиала «Нур Отана» Айзада Курманова.

За минувшее первое полугодие от граждан поступило 2 094 обращения, из них положительно решены 608. По 127 обращениям оказана бесплатная юридичес­кая помощь. По словам А. Курмановой, общественная приемная «Нур Отана» работает активно, используя различные формы общения с жителями. Здесь проводил приемы по личным вопросам аким области Канат Бозумбаев, руководители госорганов и ведомств, депутаты областного маслихата. При этом работники общественной приемной отвечают на устные и письменные обращения граждан, используется видеоконференц-связь, организуются единые и тематичес­кие дни приема жителей области.

Все это способствует обеспечению взаимодействия партии с населением и формированию объективной информации о существующих проблемах общества.



