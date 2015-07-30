Всегда на связи с населением

Свежий выпуск
615
Сергей ГОРБУНОВ
Деятельность общественных приемных партии «Нур Отан» всегда максимально открыта. Партийцы регулярно информируют о том, с какими проблемами приходят люди, как их удается решать. Прибывших в Павлодарскую область с рабочей поездкой депутатов Мажилиса Парламента РК Жаната Джарасова и Ерсултана Бектурганова предметно с результатами работы общественной приемной ознакомила заместитель председателя областного филиала «Нур Отана» Айзада Курманова.
За минувшее первое полугодие от граждан поступило 2 094 обращения, из них положительно решены 608. По 127 обращениям оказана бесплатная юридичес­кая помощь. По словам А. Курмановой, общественная приемная «Нур Отана» работает активно, используя различные формы общения с жителями. Здесь проводил приемы по личным вопросам аким области Канат Бозумбаев, руководители госорганов и ведомств, депутаты областного маслихата. При этом работники общественной приемной отвечают на устные и письменные обращения граждан, используется видеоконференц-связь, организуются единые и тематичес­кие дни приема жителей области.
Все это способствует обеспечению взаимодействия партии с населением и формированию объективной информации о существующих проблемах общества.

Популярное

Все
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Петардой взорвали щенка
Около тысячи национальных флагов украсят Алматы в праздничные дни
На 28 млн тенге нагрели мошенники потенциального инвестора
День библиотекаря отмечают в Казахстане
Как выживают библиотеки?
Спасибо, что вы есть!
Забег на гору – добрая традиция
В Кокшетау проходит выставка работ Бектаса Каримулы «Жауырындағы сырлы өнер»
Библиотеки Алматы – лучшие в Казахстане
Аким Мангистау предложил создать специальную зону беспошлинной торговли
В Шымкенте началось строительство экопарка
В преддверии праздника госнаградами и знаками отличия награждены члены и актив АНК
В Алматы проходят матчи Лиги чемпионов УЕФА
Новый рубеж в исследовании регуляции активности генов
Новоселье всегда праздник
Погожий день порядком славен
Большие дела добрых сердец
Четыре дома культуры в одном городе
Долгожданный детский сад
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Реконструкция близится к завершению
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
В Кыргызстане пропали шесть человек после схода лавины
Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
В Шымкенте задержаны члены молодежных ОПГ
Запущен новый завод
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Погожий день порядком славен
В Шымкенте началось строительство экопарка
Новоселье всегда праздник
Университет спорта введут в строй в следующем году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]