Всегда на высоте

Рационализаторские системы для обеспечения эффективного освоения недр и использования твердых полезных ископаемых были разработаны одним из крупных ученых-горняков, автором научной школы в области разрушения массива горных пород и открытой разработки сложноструктурных многокомпонентных месторождений Баяном Ракишевым. Он предложил новую типизацию сложноструктурных блоков и установил их горно-геологические, технологические характеристики.

В Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент Н. А. Назарбаев поставил задачу укрепления главных государствообразующих ценностей, в числе которых «экономический рост на основе индустриализации и инноваций». Весомую лепту в кадровое обеспечение индустриализации и формирование инновационной экономики вносит КазНТУ им. К. И. Сатпаева, который в нынешнем году отметит 80-летний юбилей. Гордостью нашего вуза являются свыше ста тысяч наших выпускников, а также опытные педагоги и видные ученые. Один из них – заслуженный деятель, академик HAH PK, доктор технических наук, профессор Баян Ракишевич Ракишев.

2014 год для него вдвойне юбилейный – ученому исполняется 80 лет, как и его альма-матер. Он родился 15 марта 1934 в селе Карасаз Шетского района Карагандинской области. После окончания школы с медалью Ракишев поступил на горный факультет Казахского горно-металлургического института. В студенческие годы был персональным стипендиатом, председателем студенческого научного общества горного факультета, выступал с докладами на научных конференциях. После окончания института с отличием молодого специалиста направили на Коунрадский рудник Балхашского горно-металлургического комбината – одно из ведущих предприятий СССР. Здесь он прошел путь от техника-анализатора до начальника карьера. С хорошей инженерной подготовкой и склонностью к творческому поиску Ракишев внедрил в производство ряд крупных рационализаторских предложений. Благодаря этому на руководимом им карьере были достигнуты самые высокие показатели в цветной металлургии СССР по буровзрывным и экскаваторным работам. Умело сочетая производственную деятельность с научными исследованиями, в 1964 году он защитил кандидатскую диссертацию. А в 1965-м перспективного ученого пригласили в Казахский политехнический институт. С этого времени творческая деятельность Баяна Ракишева была связана с нашим вузом. Его избрали деканом престижного факультета автоматики и вычислительной техники, который он возглавлял до 1974-го. Именно при Баяне Ракишеве, активно поддерживавшем творческие начинания студентов, на факультете сформировался коллектив знаменитого «Дос Мукасана». Выпускники факультета до сих пор отзываются о своем декане как о требовательном и одновременно доб­ром человеке, отмечают его живое участие в жизни университета.

Баян Ракишевич продолжал увлеченно заниматься наукой и по результатам своих фундаментальных и прикладных исследований в 1978 году в Московском горном институте защитил докторскую диссертацию. Ученый-горняк сформулировал стратегические задачи рационального освоения недр и комплексного использования твердых полезных ископаемых. Он предложил новую типизацию сложноструктурных блоков и установил их горно-геологические, технологические характеристики. Таким образом талантливый ученый сумел создать научную школу в области разрушения массива пород и открытой разработки сложноструктурных многокомпонентных месторождений.

В 1980-м его назначили проректором КазПТИ. Думаю, важно отметить, что в те годы в КазПТИ впервые в Казахстане были организованы студенческие отряды для прохождения производственных практик. Став ректором (с 1985 по 1992), Баян Ракишевич внес большой вклад в расширение материально-технической базы Казахского политехнического института, укрепление связи науки с производством. По обеспеченности учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и технологиями, уровню подготовки инженерных кадров, проведению фундаментальных и прикладных исследований и другим показателям институт в те годы стал одним из ведущих вузов страны.

В 1992-м, выйдя на заслуженный отдых, ученый возглавил кафедру КазНТУ «Открытых горных работ». Сегодня он успешно продолжает сочетать педагогическую, научную и общественную работу, являясь научным руководителем проектов по государственным научно-техническим программам в области горных наук. Подготовил 9 докторов, 30 кандидатов и 5 магистров технических наук. Его ученики плодотворно трудятся в вузах, НИИ, на крупных предприятиях в стране и за рубежом, с особой теплотой вспоминая своего учителя.

За выдающийся вклад в горную науку Казахстана Баяна Ракишева в 2003 году избрали действительным членом (академиком) Национальной академии наук РК, а также Народной академии Казахстана «Экология», Академии горных наук России, Международной академии наук и искусств, академии наук Высшей школы Казахстана. Он автор более 600 научных работ, в том числе 17 монографий и 8 учебников и учебных пособий, 32 авторских свидетельств и патентов на изобретения, более 70 пуб­ликаций в дальнем зарубежье.

Ученый-горняк широко известен за рубежом, где он выступает с док­ладами на международных научных форумах по проблемам горной науки и производства и неустанно пропагандирует научные достижения Казахстана, плодотворно сотрудничает с работниками промышленных предприятий и научно-исследовательских, конструкторских организаций. За большие заслуги в развитии горных наук и международного научно-технического сотрудничества он избран почетным доктором Московского государственного горного университета и Национального горного университета Украины.

За заслуги в области научной, педагогической и организационной деятельности Баян Ракишев награжден орденами «Парасат» и «Трудового Красного знамени», Почетной грамотой Верховного Совета КазССР, тремя медалями СССР, знаком «Отличник высшего образования СССР», удостоен звания «Заслуженный деятель РК», республиканской премии им. К. И. Сатпаева, государственной научной стипендии за выдающийся вклад в развитие науки и техники, государственного гранта «Лучший преподаватель высшей школы РК» (дважды) и «Золотого Гефеста» в номинации «Ученый-педагог 2013 года» горно-металлургического комплекса Казахстана.

Баян Ракишевич всегда ставит перед собой высокую планку гражданского, научного и нравственного долга и никогда не отступает от своих принципов. Для коллег он является эталоном порядочности и верности любимому делу. Нашей молодежи есть с кого брать пример.

Жексенбек АДИЛОВ, ректор КазНТУ им. К. И. Сатпаева