​Всегда начеку

Уже в который раз жители Кыргызстана пытаются провезти через государственную границу запрещенную литературу.

С начала текущего года сотрудниками управления по противодействию экстремизму зафиксированы 3 таких случая.

Через пограничный контрольный пункт «Сыпатай-батыр», расположенный в Меркенском районе, полицейскими региона задержаны трое граж­дан Кыргызстана, которые в разное время решили пронести печатные издания на религиозную тематику с экстремистским уклоном. В результате изъято 26 книг, которые запрещены судом на ввоз и использование на территории Республики Казахстан. На всех нарушителей составлены административные протоколы по статье 453 КоАП РК.