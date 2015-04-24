Свежий выпуск Всегда помнить подвиг отцов Сафар ЭНАЛЕЕВ

В Великой Отечественной войне приняло участие около 2 млн. казахстанцев. Среди них и Басаргабыз Алимбаевич Шалгимбаев, в послевоенные годы воспитавший одиннадцать детей, почетный финансист КазССР. 2 мая ветерану исполнился бы 91 год. Всего 3 года не дожил он до 70-летия Победы. Воспоминаниями об отце с читателями «Казахстанской правды» поделился его сын – Камбар Шалгимбаев.

– 9 Мая всегда для меня и моей семьи – волнительный праздник. В этот день мы возлагаем цветы к Вечному огню в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, почтив память всех наших героев. Раньше, побывав в парке, мы ехали к родителям домой. Каждый год моя семья, семьи моих брать­ев и сестер собирались все за большим и щедрым родительским дастарханом, чтобы поздравить отца, поесть мамин вкусный бесбармақ, спеть песни, послушать игру на домбре, рассказы родителей и бабушки о военном времени, вместе посмотреть по телевизору военный парад на Красной площади, – вспоминает Камбар Басаргабызович.

– Встречая каждый год 9 Мая, я всегда смотрел на отца с интересом и некоторым удивлением. В этот день у него выправка была какая-то особенная. Он становился еще более подтянутым, хотя и в обычные дни он был по-военному собран. У него была особенная походка – широкий шаг с отмашкой правой рукой, всю жизнь он ежедневно совершал утренние прогулки по 10–15 километров пешком.

Светлые воспоминания о нем, о Человеке, как об эпохе, которой больше нет, рождают непростые вопросы к самому себе: «Смог бы я, люди моего поколения так прожить, выстоять и активно работать в тяжелые для страны годы, воспитать 11 детей и быть опорой для своих братьев и сестер? В конце концов быть просто человеком и остаться им до конца?»

…Отец родился весной, в мае 1924 года, в 120 километрах от Алма-Аты. Непростое было время, установление Советской власти, конец Гражданской войны. Только она закончилась, как наступил голод. Со своими родителями отец помотался в годы джута от Сибири до Киргизии. Немногие выжили, поэтому он в семье как старший среди детей помогал родителям во всем.

С юношеских лет работал в колхозе. Жизнь постепенно налаживалась, работы хватало, надо было не только выполнять план, но и перевыполнять, да еще и досрочно. Это был период становления мировоззрения, характера и любви к Родине нашего отца.

17-летним юношей застала его Великая Отечественная война...

Однажды Басаргабыз Алимбаевич рассказал, как уходил на фронт. На станции его провожала мама – Злиха, солдаты грузились в товарные вагоны. Когда состав тронулся и поехал, то апашка Злиха долго бежала за ним и плакала, вспоминал отец.

Его и брата Байзака призвали на фронт в один день, летом 1941 года. При погрузке в вагон они, два брата – две родные души залезли на крышу одного из вагонов, так и всю дорогу ехали, а когда приехали, то, посмотрев друг на друга, долго-долго смеялись, потому что их лица от дыма паровоза были черные, а зубы белые. Кстати, забегая вперед, скажу, что и примерно в одно и то же время они оба вернулись с фронта – героями, инвалидами, но стоящими, как говорится, в строю!

Басаргабыза не сразу направили на фронт. Вначале он проходил учебу в военном училище, но в связи с тяжелой обстановкой под Москвой, зимой 1942 года был отправлен на передовую.

Из архивов Министерства обороны СССР:

«Участвуя в боевых действиях в составе 1-го Украинского фронта, 1150-го стрелкового полка, с начала 1942 года по декабрь 1943 года красноармеец Шалгимбаев Басаргабыз Алимбаевич прошел боевой путь от Москвы до Брянских лесов. Участник битвы под Москвой. Был неоднократно ранен. При наступлении на село Жуково Брянской области был тяжело ранен. Находился вначале в эвакогоспитале г. Белая Церковь, после был переведен в эвакогоспиталь в г. Москву. Затем с декабря 1943 года по январь 1944 года находился в эвакогоспитале № 4091.

За проявленный героизм и мужество награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид войны 2-й группы».

– Отец часто брал меня в баню по ул. Ленина в Алма-Ате. И я видел шрамы на спине, ногах и руках отца. Сначала не понимал, что это. Однажды спросил. Отец ответил: «Ничего страшного сынок… раны», – вспоминает Камбар Шалгимбаев.

Сам Басаргабыз Алимбаевич о вой­не вспоминал скупо. Но 2 эпизода его дети запомнили отчетливо. Оба связаны с событиями 1942 года, когда отец только попал на передовую.

Эпизод первый. «Началась атака… и захлебнулась на полпути. Оказались стоящими по грудь в холодной и грязной воде. В первые сутки убили командира, пошли вторые. Из старших по званию никого, а надо выполнять приказ – выбить врага и захватить высотку. И тут отец, как мог, изо всех сил, держа в руках автомат, крикнул своим товарищам: «Жiгiт-т-е-ер, жаратушы үшiн, аруақ үшiн, Отан үшiн, алға-а-а!» – и пошли в атаку... После этой атаки в живых осталось несколько солдат…» – делится воспоминаниями сын ветерана.

Эпизод второй. «Всего три слова «гибель фронтового товарища» – и невозможная, неимоверная боль – боль утраты близкого человека. Старший боевой товарищ отца погиб во время бомбежки. Осколком, как бритвой, срезало половину головы. Отец сам выкопал могилу и похоронил своего друга. Об этом он рассказал как-то тихо и коротко, а потом, опустив голову, долго молчал…»

Басаргабыз Шалгимбаев вернулся с фронта в 1944 году, ему было 20 лет и... инвалидность второй группы. Кисть и пальцы левой руки навсегда остались неподвижными, но дух молодого человека был силен. Окончив КазГУ, он продолжил работать. Принимал участие в освоении целинных и залежных земель. Трудовую деятельность завершил уже в начале 90-х годов в Алматинском облфин­управлении. В 1946 году встретил свою судьбу – Рафию. Рафия Утегеновна тоже внесла свой вклад в дело Победы в Великой Оте­чественной. С 14 лет она – участник трудового фронта. Работала учетчиком в совхозе на окоте ягнят, упаковщиком боевых снарядов на Алматинском заводе тяжелого машиностроения, санитаркой в эвакогоспитале.

Басаргабыз Алимбаевич и Рафия Утегеновна вырастили одиннадцать детей, каждый из которых в своей жизни состоялся как личность, как гражданин.

– 9 Мая чувства обостряются, и мучительно думать, через что они прошли, – 17-летние юноши, взрослые не по годам, что они пережили? Не дай, Всевышний, нам всем это познать, но надо помнить подвиг наших отцов! Они героически сражались на фронте и трудились в тылу. Они своим жизненным примером – борьбой с фашизмом – дороги для нас. Эта победа была достигнута благодаря их героизму, труду и сплоченности. И по сей день ветераны Великой Отечественной войны служат примером мужества и патрио­тизма, любви к Отчизне и к своему народу, труду, примером сплоченности и единства. Будем ли мы достойны их памяти? Сумеем ли стать таким же примером и гордостью для наших детей и внуков?– заключает свой рассказ Камбар Шалгимбаев.



