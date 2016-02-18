​Всегда помню о своих корнях

В психологию она пришла, будучи мамой двоих детей, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, касающиеся их воспитания. Поступила в университет «Кайнар» и в 30 лет получила специальность «практический психолог, преподаватель вуза». Затем устроилась работать в Казахский государственный женский педагогический институт. Вспоминает, что однажды заведующая кафедрой, узнав о том, что она активно изучает английский язык, подала ей идею попробовать свои силы по программе «Болашак».

– Мои дети ходили на курсы английского языка, и я хотела быть ближе к ним, понимать, о чем они говорят, – отвечает она на вопрос, почему решила учить язык. – Расти и самосовершенствоваться – к этому меня всегда подталкивают дети. Поэтому дополнительно ходила на тренинги, которые не только позволяли ответить на возникавшие вопросы, но и открывали внутренние ресурсы.

В ее характере чувствуется неповерх­ностный взгляд на жизнь. И даже в незначительных поступках, словах она ищет причины и следствия.

– Для меня естественно анализировать и доходить до сути вопроса, – продолжает Шолпан. – Возможно, поэтому я увлеклась практической психологией. Записалась на тренинговые курсы Московского института практической психологии. После четырех лет обучения получила не только хороший опыт, но и смогла раскрыть свой потенциал. Правило психологии гласит: для того чтобы консультировать других, надо пройти собственные самоанализы, осмыслить свои внутренние конфликты, детские травмы и эмоции. Только после этого можно понять другого человека.

Получив государственный грант, она была обрадована и очень удивлена. Ведь многие говорили, что нереально так просто стать стипендиатом «Болашака». С теплотой вспоминает Шолпан доброжелательное отношение членов комиссии во время собеседования, а больше всего ее тронула искренняя радость коллег.

– Так, в 2011 году я оказалась в Нью-Йорке, в одном из лучших вузов США, – рассказывает она. – Колумбийский университет поразил меня красотой и уютом. Атмосфера этого города уникальна, она позволяет каждой личности развиваться. Соглашусь с мнением, что воздух Нью-Йорка пропитан свободой. В этом городе ты становишься самим собой. Нью-Йорк поменял мои взгляды на жизнь, и я поняла, что необходимо для развития личности.

Больше всего ее поразило, что в этом мегаполисе чутко прислушиваются к мнению каждого человека, каким бы оно ни было – критичным, не совпадаю­щим с большинством, сумасбродным. Никто не вешает на оппонента ярлыки, а неприятие другого мнения никогда не приводит к конфликтной ситуации. Там обязательно поинтересуются: «А почему вы так думаете?»

– В такие моменты ты начинаешь чувствовать ценность своего Я, – продолжает Шолпан. – Этот неподдельный интерес к другой личности позволяет всем оставаться дружелюбными в этом огромном, многоликом городе. Только на первый взгляд кажется, что его жители вечно куда-то спешат и им ни до кого нет дела. Но, несмотря на доброжелательную атмосферу, город заставляет каждого работать и полнос­тью выкладываться. К примеру, дается задание или участок работы. Выполни его качественно – и ты пойдешь дальше, но если не справился с этим, извини...

Как настоящий профессионал, она делится своими наблюдениями об американской системе образования. Отмечает, что интерес и уважение к чужому мнению прививается с детства. А система изучения английского языка построена на умении писать эссе и четко излагать свои мысли. В эссе выражается собственное мнение и его аргументация.

– Внутренняя неуверенность побуж­дает меня высказывать мнение очень осторожно, но когда к нему относятся очень внимательно и уважительно, то уже не боишься своих мыслей, высказываний, ощущений, – рассказывает Шолпан. – Пожалуй, это стало для меня настоящим открытием. Я нашла то, что искала в психологии, а в Америке увидела все это на практике, в общении между людьми.

После полуторагодичных курсов анг­лийского языка она изучала социальную психологию в университете Royal Holloway University близ Лондона. Ей был интересен раздел психологии, где наука тесно связана с жизнью общества и государства. В основном социальная психология занимается исследованиями в обществе, в группах, которые зачастую связаны с государственным заказом.

– В Англии уделяется большое внимание эмоциональному благополучию людей, – делится наблюдениями Шолпан. – Они постоянно ищут ответ на вопросы «Что делает людей счастливыми?», «Что способствует эмоциональному благополучию в обществе?». В итоге они пришли к пониманию, что для создания гармоничного общества важнее всего эмоционально благополучная среда – терпимость, уважение друг к другу.

Ее дипломная работа посвящена общечеловеческим ценностям. Задача состояла в том, чтобы понять, как язык на них влияет. Свое исследование магистрантка проводила в родном университете на казахском и русском языках. После анализа данных пришла к выводу, что казахский язык больше способствует традиционным коллективным ценностям, а русский привержен формированию индивидуальной культуры человека.

– Я выросла в ауле, окончила обыч­ную сельскую школу на казахском языке в селе Кызыл-Кия Южно-Казахстанской области, – рассказывает она. – В нашем вузе в основном учатся девушки из сельской местности, я их очень люблю и помогаю раскрывать свой потенциал. Это дает мне чувство удовлетворения от своей работы.

Шолпан уверена, что у нее очень одаренные студенты. Она использует в учебном процессе практику написания эссе. С недавнего времени ведет предмет «Психология на английском языке». В итоге девушки быстро подтянули свой английский, и их успех окрыляет педагога. Еще говорит о чувст­ве личной ответственности, которое прививает студентам. Хотя вначале это воспринималось ими очень болезненно.

– Самое главное – приучить студента к самостоятельному поиску знаний, – убеждена она. – Я стремлюсь привнести эти методики в свой вуз, но иной раз так тяжело менять сложившиеся стереотипы! Страх новизны очень часто сдерживает перемены к лучшему. Но я уверена, что специалисты, получившие знания в лучших университетах Запада, поменяют среду вокруг себя, и результат обязательно будет. Не зря Президент неустанно призывает нас меняться к лучшему. А программа «Болашак» открыла дверь в новый мир тысячам казахстанцев, которые работают и будут работать на будущее нашей молодой страны.