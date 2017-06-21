​Всегда стремиться побеждать

Организован этот военно-патриотический сбор молодежи Министерством обороны Казахстана. В нынешнем году на состязания, ставшие международными, прибыли около 600 старшеклассников из 24 команд. В основном это воспитанники региональных военно-патриотических клубов и республиканских школ «Жас улан».

Пять дней соревнований по военно-прикладным и другим видам спорта, а также интеллектуальных конкурсов проходили в остром соперничестве, так как обще­командное первенство определялось по количеству занятых призовых мест в отдельных видах соревнований, особенно первых, то есть по количеству золотых медалей, как на международных соревнованиях. Все команды выдержали трудный экзамен на выдержку и волю к победе, показали хорошие результаты, примеры взаимовыручки и товарищеской поддержки. Помимо заданий, требующих физической выносливос­ти, моральной подготовки, ребят экзаменовала и аномальная жара, стоявшая в эти дни, особенно во второй половине сборов.

На торжественной церемонии закрытия III Международного военно-патриотического сбора ребята предстали загорелыми, немного уставшими, но с чувством исполненного долга и хорошим настроением. Поднятию их духа, думается, способствовала и громкая, четкая приветственная речь первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева. Простые, близкие каждому сердцу слова звучали из уст генерала проникновенно.

Говоря о том, что молодым казахстанцам уже в недалеком будущем предстоит принять участие в укреплении обороноспособности страны, начальник Генштаба напомнил ребятам, что в далекие времена Абылай-хан в 18-летнем возрасте впервые принял участие в сражении, защищая свою землю, а Кабанбай-батыр в 16 лет одолел в бою джунгарского батыра.

– Батырами современного Казахстана теперь являетесь вы! – сказал Мурат Майкеев, обращаясь к айбыновцам. – Вы все приняли активное участие в состязаниях, соприкоснулись с военным делом, историей Вооруженных сил РК, продемонстрировали свои достижения, навыки и умения, обрели новых друзей, испытали себя на прочность и вкусили сладкий миг победы. В Послании Глава государства – Лидер нации Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодому поколению, назвал вас воплощением всех наших надежд на будущее. Он твердо убежден в том, что каждый из вас обязательно станет успешным, если будет усерд-но учиться и набираться знаний, причем непрерывно и всю жизнь.

Он также отметил, что сегодня в Казахстане ведется большой объем­ работы в сфере военно-пат­риотического воспитания молодежи. Соз­дана определенная вертикаль организации этой работы, впервые в истории Казахстана в Астане с учас­тием Главы государства открыт Национальный военно-патриотический центр, в регионах на базе военно-техничес­ких школ созданы центры военно-патриотического воспитания. На сборах «Айбын» заложена основа по созданию республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз», которое станет единой диалоговой площадкой и центром всей военно-патриотической работы в стране. Напомнив о том, что международный военно-патриотический сбор молодежи успешно состоялся в дни, когда в Астане проходит Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», генерал в духе ее девиза «Энергия будущего» завершил свое выступление словами: «Стране нужна ваша энергия, энергия молодых – тех, кто сегодня победил, кто приветствует победителей и стремится пополнить их ряды. Вместе с вами мы сможем добиться новых побед!»

В церемонии награждения победителей и призеров международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов, а также генералы Дулат Адырбеков, Мухамеджан Таласов, Кайдар Каракулов, Мус-лим Алтынбаев и вице-адмирал Жандарбек Жанзаков.

Итоги в общекомандном зачете подводились как среди военно-пат­риотических клубов, так и среди республиканских школ «Жас Улан». Победителем среди жасулановцев стала команда РВШИ «Жас Улан» имени Б. Момышулы из Алматы. До последнего этапа соревнований две команды жасулановцев из Караганды и Астаны шли вровень, и только на финише хозяева соревнований из РШ «Жас Улан» имени Т. Бегельдинова опередили столичных коллег и заняли второе место. Третье место для РВШИ «Жас Улан» имени С. Нурмагамбетова из Астаны – тоже достижение, ведь команду представляли ребята на год-два младше по возрасту.

Среди военно-технических клубов победителями стали представители ВТК «Жетісу тарландары» из Талдыкоргана. Второе место у ВТК «Жас кыран» из Семея и третьими финишировала команда «Беркут» из Астаны. Помимо медалей, кубков и дипломов, ценные призы для победителей и призеров были одинаковыми: за первое место – 20 велосипедов, за второе – военно-полевой набор, за третье – интерактивная доска и проектор.

За победу в военно-тактической игре – главном виде соревнований на сборах – команда РВШИ «Жас Улан» имени Б. Момышулы была награждена специальным кубком, медалями, дипломом и ценным призом – домашним кинотеатром и телевизором. Призы вручил генерал-лейтенант Мурат Майкеев. Из его же рук награду получил и победитель конкурса «Эрудит» старший сержант РВШИ «Жас Улан» имени С. Нурмагамбетова Сырым Адилбайулы.

Единственная зарубежная ­команда из России, состоявшая из кадетов Оренбургского президентского кадетского училища и впервые принимавшая участие в сборе «Айбын», заняла пятое место. Тем не менее они наперебой кричали, что и впредь примут участие в сборах и уже в следующем году будут бороться только за победу.

От имени всех участников организаторов военно-патриотического сбора поблагодарил командир жас- улановцев из Алматы Рустам Жадыгер. Ему же было предоставлено почетное право спустить флаг соревнований с эмблемой «Айбына».

Смотр завершился, но он надолго останется в памяти всех его участников. «Айбын» научил их всегда стремиться к победам, быть успешными и достигать во что бы то ни стало намеченных целей, выработал психологию победителя, чего и добивались организаторы. Уже в ближайшие годы Вооруженные силы страны пополнятся новыми защитниками, прошедшими школу «Айбына» и готовыми выполнять любую боевую задачу по укреплению обороноспособности Родины – Республики Казахстан.