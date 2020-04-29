Происшествия
"Всегда так выгуливал": арестован алматинец, привязавший к машине собаку
Екатерина Елисеева
В Алматы задержан мужчина, который привязал собаку к багажнику машины и заставил бежать за ней, сообщает Polisia.kz.

По данным Управления полиции Алатауского района, личность владельца авто, к которому была привязана собака, установили сразу же. Он был задержан и доставлен для разбирательства в полицию. Им оказался 28-летний местный житель. В свое оправдание он пояснил, что именно таким образом часто выгуливал свою собаку.

"Утверждает, не знал о том, что так нельзя. Действия мужчины квалифицируются ст.408 ККобАП (Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек). Это правонарушение влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей. Вместе с тем, с задержанным проведена праворазъяснительная работа по недопущению впредь аналогичных фактов", – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Популярное

Все
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Учитель, воспитай ученика!
...И это все о нем
Твори, выдумывай, пробуй!
Нет времени для сна
Как здоровье, страна?
Два Героя одного села
Роль китайского юаня возрастает в мировой экономике
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Необычный солдат
Важен каждый голос
Автодром на выезде
Государство подразумевает единство
Обеспечить эффективные механизмы
Вместе – дружная семья
Победили аневризму
Турнир неравнодушных
Плохое чтение
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Происшествия
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общ…
Происшествия
Следственно-арестованный совершил суицид в Шымкентском СИЗО
Происшествия
Анонимные сообщения о минировании получили ҚТЖ и павлодарск…
Происшествия
Тумба с телевизором упала на ребенка в больнице в ЗКО, дево…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]