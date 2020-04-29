"Всегда так выгуливал": арестован алматинец, привязавший к машине собаку
Екатерина Елисеева
В Алматы задержан мужчина, который привязал собаку к багажнику машины и заставил бежать за ней, сообщает Polisia.kz.
По данным Управления полиции Алатауского района, личность владельца авто, к которому была привязана собака, установили сразу же. Он был задержан и доставлен для разбирательства в полицию. Им оказался 28-летний местный житель. В свое оправдание он пояснил, что именно таким образом часто выгуливал свою собаку.
"Утверждает, не знал о том, что так нельзя. Действия мужчины квалифицируются ст.408 ККобАП (Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек). Это правонарушение влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей. Вместе с тем, с задержанным проведена праворазъяснительная работа по недопущению впредь аналогичных фактов", – сообщил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.