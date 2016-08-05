– Мы неоднократно проводим опросы среди населения, и по их результатам более 80% граждан сейчас удовлетворены работой судов в Казахстане, – начинает наш разговор Б. Макулбеков. – Правосознание в обществе претерпело серьезные изменения. Сегодня крайне редко можно встретить людей, которые не будут «угрожать» обидчику обращением в суд. А все потому, что люди понимают: суд защитит их права и они могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Как с этим не согласиться? При таких увлеченных делом профессионалах, которые, несмотря на возраст, а Баглан Макулбеков уже на пороге 60-летия, всегда в форме, всегда готовы работать с полной отдачей.

Баглан Демесинович относится к той категории людей, которые не привыкли сидеть без дела и на любой должности, на любом участке всегда в первых рядах.

Так, коллега и друг, судья Верховного суда Акылтай Касимов рассказывает, что уже в студенческие годы Б. Макулбеков всегда был на виду и выделялся среди других активной гражданской позицией. Он даже был председателем студенческого совета знаменитого в те годы общежития № 9 КазГУ, занимая должность, на которую выбирали только самых достойных, и «он им по праву был тогда и продолжает оставаться сегодня».

В подтверждение этих слов стоит отметить: Макулбеков в свое время состоял в группе по выработке предложений для создания Гражданского процессуального кодекса.

Еще о нем говорят как о сильнейшем знатоке казахской юридической терминологии. Заслуженный правовед – автор книг на государственном языке по вопросам развития судебной системы страны. При этом акцент в своих изысканиях он делает на институте суда биев, изучении исторического аспекта становления судебно-правовой базы РК.

– Я и студентам своим говорю: для того чтобы стать настоящим судьей, одного только знания законов недостаточно, – делится Б. Макулбеков. – Нужно еще и историю изучать, а уж если вы решили стать юристом, то и все основополагающие своды законов, по которым жили наши предки. Конечно, перенести их в нашу эпоху невозможно, но извлечь полезное было бы очень даже неплохо. Например, каким должен быть судья, какими личными качествами ему надо обладать, чтобы быть оратором, психологом и правоведом одновременно.

К преподаванию сам судья относится как к хобби. Но это не единственное увлечение Баглана Демесиновича. Юбиляра знают и по стихам, которые пишет Б. Макулбеков, как говорят друзья, «действительно от души».

За 34 года службы Б. Макулбеков был и стажером, и председателем районного, а потом и областных судов, начальником управления юстиции области.

– Кандидатскую он защищал по вопросам развития судебной власти в Казахстане в целом, но сейчас работает по гражданскому судопроизводству, в сфере жилищного и земельного законодательства, – подмечает А. Касимов. – Практически ежемесячно пересматривает до 50 дел, несогласных с решением судов местного уровня граждан. Поверьте, это огромный объем, но Баглана Макулбекова никогда не увидишь уставшим, он работает как часы.

Для самого же юбиляра быть всегда в форме совсем несложно. Здоровый образ жизни и позитивное отношение к людям – это и есть его формула успеха, которая всегда помогала преодолевать даже самые сложные препятствия.

А еще, что имеет, пожалуй, первостепенное значение, – у него есть хороший тыл в лице суп­руги, тоже юриста, Дос­кен Жапаргалиевны Карибаевой, сына Биржана и дочерей – Гульшат и Лауры. И любимых внучек – Жании, Дамили и Айбике, которые очень даже, может быть, достойно продолжат династию ведущих юрис­тов и судей страны.