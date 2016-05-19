​Всегда в строю

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Айгуль БИДАНОВА, Семей

Поселок Жангизтобе, где дислоцируется в/;ч 47007, известен в первую очередь тем, что неподалеку, на станции разъезда № 9, появилась на свет будущая звезда казахстанской эстрады Роза Рымбаева. Поэтому ассоциации с этой местностью связаны самые мирные. Но военные этому даже рады, ведь страна наша – миролюбивая, а значит, и армия во главу угла ставит задачи исключительно по защите Родины.

Один из молодых, но уже опытных офицеров части – командир отдельной роты охраны капитан Канат Турлубаев. Он не может похвастаться тем, что является частью большой династии военных, но тем осознаннее стал выбор им своей профессиональной судьбы. Окончив среднюю школу в родном поселке Ауэзово Чарского (ныне Жарминского) района Восточно-Казахстанской области, Канат решительно отправился в Алматы, где поступил в Высшее военное училище (ныне Военный институт Сухопутных войск).

– С момента поступления прошло более 12 лет, но я ни на секунду не усомнился в правильнос­ти своего тогдашнего решения, – говорит Канат. – Служба на благо Оте­чества, дисциплина, умение принимать решения и четко выполнять поставленные задачи – все это отвечает моему характеру.

Для молодого офицера путь пройден достаточно внушительный: 7 лет службы после окончания училища в Усть-Каменогорске, затем перевод в Аягоз. А два года назад по приказу командующего К. Турлубаев возглавил только что созданную отдельную роту охраны в/;ч 47007 в Жангизтобе.

– Скажу честно и уверен, меня поддержат мои коллеги-офицеры, что наша ответственная и нелегкая служба была бы труднее во сто крат без надежного тыла – наших семей, – признается Канат. – Мы с моей супругой Ардак дружны со школьной скамьи. Ей первой я сказал о своей мечте – стать профессиональным военным. Она освоила очень хорошую специальность – получила диплом геодезис­та, но потом сознательно выбрала другую «профессию» – быть женой военного. Она и наши девочки Адия и Зарина вместе со мной меняют гарнизоны, стойко перенося случающиеся бытовые трудности.

Хотя рота, возглавляемая капитаном Турлубаевым, существует всего два года, военнослужащие уже имеют добрые традиции. В праздничные дни они посещают ветеранов Великой Отечественной вой­ны в поселке Калбатау. Цель – не только поздравить с большим праздником, но и узнать, какая помощь нужна уважаемым аксакалам в быту, по хозяйству.

– Мы благодарны нашему государству за внимание к нашей службе, – говорит Канат. – Появление особого праздника – Дня защитника Отечества – демонстрирует уважение к казахстанской армии. А мы в будни и праздники всегда в строю, всегда на страже интересов нашей Родины – Республики Казахстан. 

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