​Всего должно быть в меру

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Наталья Рыжкова, Карагандинская область

В 70-е годы прошлого века охота на территории Казахстана была закрыта в интересах увеличения видов и числа животных. Открытие сезонов состоялось в 1986 году. На протяжении 30 лет никогда не возникал вопрос о запретах на весеннюю охоту из-за сокращения популяции утки и утиных вообще. Иначе первыми бы забили тревогу сами охотники, пояснили в ТОО «Карагандинский охотрыбпром», самом крупном из 33 природопользователей в Карагандинской области.

Из 5 млн га территории лишь пятая часть задействована под весеннюю охоту, на остальные просторы даже документы не оформлены. Охота – прежде всего доход, на который организовываются природоохранные мероприятия: учет живности, охрана, биотехнические мероприятия. Зарплата егерям – тоже из той же статьи дохода природопользования.

В центре Казахстана весенняя охота начинается и длится лишь вторую половину апреля, когда сошел снег и нет разлива талой воды. К тому времени уже простыл след перелетной птицы, в которую не стреляют, а местная садится выводить птенцов. Вот тогда и начинается охота на селезней. Природой предусмотрено их количество: раз в пять-семь больше, чем уток. В брачный период полигамные самцы не дают самкам спокойно сидеть в гнезде. Набрасываются стаями. Потому и вводят охоту как биотехнические мероприятия на период гнездования водоплавающих, чтобы избавить утку от налетчиков и дать ей вывес­ти птенцов. Охотники не спутают самку с самцом: селезень яркий, а уточка серая.

– Есть запрет на гусей, и у нас их не стреляют. Мы же слышим: вы стреляете во всех птиц подряд. Неправда! Если есть такого рода случаи, они наперечет известны в инспекции. Охотник в первую очередь заинтересован в размножении дичи, – разъясняет Анатолий Бурков, директор ТОО «Карагандинский охотрыбпром», высказавал при встрече недоумение на запрет весенней охоты. – Мы открыты для дебатов. Давайте встретимся – ученые, охотники, чиновники.

«Традиционно в регионе велась весенняя охота на самцов тетерева. Это местная оседлая птица, которой год от года все больше. Тетерев живет в колках и на открытых пространствах: Шетском, Абайском, Осакаровском, Нуринском районах. При запрете на водоплавающих причем тетерев? На него-то можно оставить разрешение?» – спрашивают охотники.

В конце прошлого года проходили общественные слушания. В управлении природных ресурсов собрались и рядовые охотники, и руководители хозяйств, охотничьих обществ. Каждый – со своей точкой зрения. И ни один не сказал, что запрет на весеннюю охоту – то, что надо. Госохотинспекция не подтвердила официальное мнение о сокращении водоплавающих.

Сегодня природопользователи региона предлагают Комитету лесного хозяйства и животного мира МСХ РК: давайте вообще ограничим территорию охоты. В области несколько рек и озер, есть места гнездования птиц. Можно определить условно три площадки на той же Нуре и ее притоках. Городской охотник не поедет в непролазную глушь. Значит можно организовать поднадзорную территорию по правилам, с присутствием егеря, и привлечь госинспекторов, следящих за тем, чтобы не стреляли в самок.

– А кто ведет учет птиц на территории? – спрашиваю у Анатолия Буркова.

– Природопользователи. Мы знаем и ведем учет местной утки на каждом водоеме. Никто, кроме нас, учета не проводил. Наши данные не опровергались ни разу. Но за основу взяты какие-то другие. Говорят, учетные цифры – тридцатилетней давности…

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