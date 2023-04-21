Всего за один квартал текущего года департамент Антикоррупционной службы по области Улытау предотвратил неэффективное использование 34 млн тенге бюджетных средств

Общество
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Юлия Пулина

Нарушения выявлены в результате мониторинга «Единого окна закупок».

Самый интересный лот – приобретение белой краски для общеобразовательной школы № 14 города Сатпаева. В данной школе планировали купить одну банку краски за 1 666 964 тенге! Превышение стоимости, по данным Антикора, составило 68 106%. Пос­ле вмешательства ведомства СОШ № 14 приобрела 18 банок белой краски за 47 тыс. тенге...

В свою очередь, акимат города Каражала, по сведениям департамента Агентства по противодействию коррупции области Улытау, планировал приобрести в 2023 году три служебных автомобиля С- класса с автоматической трансмиссией и объемом до 2 000 куб. см. На закуп выделили 26,6 млн тенге, 19,8 млн тенге и 18,9 млн тенге, сущест­венно превысив средние цены. Однако приобретение автомобилей для акиматов выше базовой комплектации недопустимо: «Согласно Распоряжению Президента РК от 2020  года «О мерах по сокращению расходов в цент­ральных, местных государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора», приобретение служебных автотранспорт­ных средств выше базовой комплектации с объемом двигателя более 2 000 куб. см, а также происходящих не из государств – членов Евразийского экономического союза запрещено в течение трех лет». В итоге акимат Каражала пересмотрел свои запросы – два автомобиля будут приобретены по более низким ценам, от третьего решено отказаться, сообщили в департаменте.

Сотрудники Антикора напоминают, что они готовы содействовать гражданам, желающим внести личный вклад в снижение уровня коррупции в стране. Открытость и доступность сведений о планируемых государственных закупках, а также осведомленность населения о несоответствии цен могут способствовать предотвращению неэффективного использования бюджетных средств.

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