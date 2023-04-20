Всех мигрантов – на учет

О реализации Концепции миграционной политики Казахстана на 2023–2027 годы на брифинге в СЦК проинформировал Ильяс Испанов, исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения.

Так, было отмечено, что предлагается принятие пакета межгосударственных соглашений, гарантирующих права казах­станских трудовых мигрантов. Соглашения в первую очередь будут заключаться с теми странами, где работает наибольшее число казахстанцев.

– Это глобальный тренд. Мы не можем установить для него ограничения, в этом и нет необходимости, – сказал Ильяс Испанов. – Наша задача – защищать права наших граждан. В связи с этим разработаны и направлены по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел проекты двусторонних соглашений о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов для согласования с Турцией, ОАЭ, США, Великобританией, Республикой Корея, Израилем, Катаром и Германией. В соответствии с этими соглашениями зарубежные структуры МИД будут защищать права граждан РК.

Тем временем ведутся работы для стимулирования притока зарубежных квалифицированных кадров и в нашу страну. Для этого утвержден перечень из 21 профессии в области здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, инженерии, науки и так далее. Специалисты-иностранцы этих профилей смогут в кратчайшие сроки получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане.

– Для нас важно усилить учет движения трудовых мигрантов, прибывающих из соседних стран, в том числе без регистрации, по неофициальным каналам. Привлечение трудовых мигрантов определяется в соответствии с фактическим спросом физичес­ких лиц, – проинформировал Ильяс Испанов.

Всего на 2023 год предусмотрены 22 260 квот для иностранцев.

Также по поручению Главы государства и с учетом опыта стран ОЭСР предлагается снизить инвестиционный визовый порог до 300 тыс. долларов, что даст возможность воспользоваться «Инвесторской визой». Она дает вид на жительство и право регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из предпринимательской деятельности.

Еще одним важным направлением является регулирование этнической миграции. В соответствии с Концепцией миграционной политики появится карта «Ата жолы».

– Данная карта предоставляет­ся этническим казахам, проживающим за рубежом, при этом без потери гражданства. Целью внедрения карты являются укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Также обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет, – сообщил Ильяс Испанов.

Упростят и процедуру получения статуса кандаса. Теперь можно подать документы на въезд в страну через загранучреждение Министерства иностранных дел. Этот новый механизм позволит решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и о статусе кандаса без въезда на территорию Казахстана.

Между тем в республике существует демографический дисбаланс между регионами страны. Для решения этого вопроса концепцией предусматривается стимулирование мобильности населения. Будут создаваться рабочие места; трансферт и масштабирование в северные регионы успешных проектов, реализованных в других частях страны, а также опыта Жамбылской области в сельхозкооперации; предоставление грантов, организация обучения переселенцев и кандасов с последующим содействием в трудоустройстве; выдача сертификатов экономической мобильности, дающих право на возмещение затрат в размере 50% от стоимости жилья, при наличии подтвержденного работодателем рабочего места.

В завершение Ильяс Испанов рассказал о том, что в целях учета движения миграционных потоков создается Единая интегрированная информационная система. Она даст возможность получателям услуг оформлять разрешительные документы онлайн по принципу «единого окна», позволит проводить мониторинг процессов, цифровую идентификацию мигранта, отслеживать его финансовые операции, а при необходимости – мониторить физическое местонахождение и передвижение.