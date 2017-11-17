Всех сильней

Колонка обозревателя
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Дулат Молдабаев
Практически сразу же, то есть тоже 100 лет назад, пришедшие к власти большевики-ленинцы ­вооружили своих сторонников, назвав новые формирования милицией. Ведь армия в те дни разваливалась на части, и кому-то надо было защищать завоевания пролетарской революции.

Не за горами и столетний юбилей рабоче-крестьянской Красной армии. Через эти вооруженные силы, с 1946 года называвшиеся Советской армией, прошли многие казахстанские офицеры и генералы. В военных училищах того времени они изучали тактику и стратегию, в воинских частях и подразделениях получили свой первый практичес­кий опыт.

Днем рождения рабоче-кресть­янской Красной армии стало 23 февраля 1918 года, согласно историкам, именно в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА. Основой первых формирований стали дружины Красной гвардии и отряды красных партизан, состоявшие из матросов, солдат и рабочих – идейных пос­ледователей социал-демократов, эсеров и анархистов. «Ведь от тайги до британских морей ⁄ Красная армия всех сильней» – эту песню, написанную в годы Гражданской войны композитором Самуилом Покрассом и поэтом Павлом Горинштейном, солдаты-срочники распевали не только на просторах Советского Союза, но также и на далеком Острове свободы, как тогда называли Кубу, в странах Восточной Европы, в степях Монголии.

Первоначально военные контингенты, формировавшиеся на добровольных началах, представляли собой отдельные отряды. Такая воинская часть с самостоя­тельным хозяйством возглавлялась советом военных руководителей и военных комиссаров. Постепенно приходил опыт, в ряды РККА привлекали ­военных специалистов из царской армии, начали формироваться полноценные бригады, дивизии и корпуса, военные учреждения и заведения.

Особенностью функционирования рабоче-крестьянской Красной армии был ее классовый характер, в подразделениях, частях и соединениях работали политотделы и политчасти, проводившие политико-воспитательную работу. Впрочем, в рядах РККА можно было встретить не только рабочих и крестьян, в армии служили представители разных слоев населения, а офицеров старого режима в ней было не меньше, чем в войсках противника.

В фильмах о Гражданской войне персонажи красноармейцев и крас­ных командиров нередко представлены кавалеристами. И это не случайно, уже в ноябре 1919 года была создана Первая конная армия, а через полгода – Вторая конная армия. Кавалеристов бросали в бой против деникинцев, колчаковцев, врангелевцев, посылали в поход в Польшу.

Использование многочисленных масс конников для выполнения оперативных задач принесло успех, а создание первых в мире конных армий до сих пор считается выдающимся достижением военного искусства. По окончании Гражданской войны кавалерия в Красной армии оставалась многочисленным родом войск и долгое время делилась на стратегичес­кую, включавшую дивизии и корпуса, и войсковую, где подраз­деления входили в состав пехотных соединений. Стратегическая кавалерия предназначалась для развития успеха в ходе прорыва, что в годы Великой Отечественной войны, когда линия фронта представляла собой сплошные, растянутые укрепления с мощным огневым заслоном, сыграло с ней злую шутку.

Тем не менее из Второй мировой войны эта армия вышла непобедимой, с многочисленной, закаленной в воздушных боях авиацией, с мощными бронетанковыми войсками, с умелой, привыкшей к боевым действиям как в широком поле, так и на узких улицах города пехотой и с имевшими уникальный опыт в стратегическом планировании генералами.
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