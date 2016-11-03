​Вселенная кочевников

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Картины Куата Аскарова, персональная выставка которого состоя­лась в Национальном музее, справедливо называют степными сагами. Художник погружен в мир кочевников-степняков, знает его, тонко чувствует и бесконечно любит. Работы живописца отличает особое видение прошлого и настоящего, настоящего и будущего, связанного с прошлым, потому что духовные ценности – это опора, скрепы, суть мировосприятия и миропонимания народа.

Первая «персоналка» художника из Темиртау была в столице в 2006-м. Куата Аскарова сразу запомнили, и две последующие (2010 г., 2014 г.), как и нынешняя, собирали не просто зрителей, а поклонников его творчества.

…На «фирменных» картинах К. Аскарова жизнь кипит, а маленькие фигурки людей помещены среди огромных предметов. Это кобыз, седло, камча, казан, лук, асыки – те предметы, что веками сопровождали казахов, многое «помнят» и готовы «рассказать» свои истории. Художник помогает им. Повествования вроде бы самые обычные: женщины готовят еду, мужчины готовятся к битве или охотятся, аксакалы сидят за дастарханом, мастерицы учат ремеслу, мать кормит грудью младенца, ребенок учится ходить, в степном мареве, как мираж, возникает восточный базар, а мудрый Асан Кайгы дает наставления своему народу.

Полотна Куата Аскарова многофигурны и многоплановы, и каждый фрагмент большой картины мог бы стать отдельным произведением. Их сравнивают с картинами Брейгеля, Босха, сочинениями Свифта, и сравнения эти заставляют художника улыбаться. Понятно, что он – другой, и истоки его творческой индивидуальности, самобытности – здесь, в Великой степи.

Куат Аскаров блистательно поэтизирует, казалось бы, обыденное. Но его полотна можно назвать эпичес­кими, они наполнены символами узнаваемыми, угадываемыми и фантастическими. Сюжетный «вихрь» картин гармонично дополняют сильные верблюды-тяжеловесы, быстроногие аргамаки, крылатые кони-тулпары, грациозные тазы и еще люди-птицы, люди-деревья, кентавры, тотемные животные, и юрта, вдруг оказавшаяся на плоту, и конь из папье-маше посреди степи… Многие произведения, благодаря охристым, светло-коричневым с желтоватым оттенком краскам, имеют эффект фотографии – давней, пожелтевшей, бережно хранимой. Будто бы все, как изображено, так и было. А может, так оно и есть?..

– Я и ставил задачу возвеличить предметы и животных, с которыми народ веками жил, преодолевал трудности и радовался победам, – подчеркивает Куат Аскаров. – Стараюсь через предмет увидеть мир. Народное творчество во всех его проявлениях мне близко, дорого, это то, что знаю и люблю больше всего.

«Его картины можно спеть. И это песни наших предков», – услышала отзывы зрителей еще на первом вернисаже 10 лет назад. Все по-прежнему так. Картины Аскарова – это многоголосье. Иначе и быть не может, ведь народное творчество бесконечно разнообразно, и живописец умело выбирает, интерпретирует «мелодии», сюжеты, образы. Художественный мир его произведений основан на глубоком знании фольклора, истории, этнографии, традиций и обрядов, быта казахского народа.

Оставаясь верным теме, художник умеет быть разным. В экспозиции картины-ассоциации в стиле метафорического реализма сменяет лаконичная абстрактная графика. Замечательны картины, созданные по воспоминаниям детства. Будущего живописца каждым летом отправляли в аул, и это была прекрасная пора, о которой К. Аскаров вспоминает с трепетом и ностальгией и делится своими чувствами и наблюдениями со зрителями.

Характеризуя творчество художника, искусствоведы отмечают, что для него «духовные и художественные традиции народа стали той жизненной основой, которую можно постоянно наполнять новыми смыслами в стремлении к осознанию современной жизни». Меняется цветовая палитра, рисунок, но неизменно Куат Аскаров пишет Вселенную кочевников. Об этом говорят уже названия произведений: «Тойбастар», «Беташар», «Ода тулпару», «Древо жизни», «Золотая колыбель», «Степная мадонна», «Сердце кочевника», «Веретено жизни», «Первые шаги», «Бешбармак», «Три жуза», «Запах полыни», «Великое наследие», «Шанырак»… В Национальном музее представлено около 80 живописных работ, большая часть экспонируется впервые.

Кстати, название выставки – «Бесконечность» – тоже символично, знаково, говорит о преемственности традиций и непрерывности пути духовного развития. Примечателен в этом смысле триптих «Туған жер», показывающий, как летопись современного Казахстана связана с историей родной земли. Здесь соединились вещие птицы, древние мавзолеи и плотина, сдерживающая могучую водную стихию; по Шелковому пути вышагивают верблюды, а над ними летят самолеты, на пути следования каравана стоят нефтяные вышки, вода, льющаяся из старинного кувшина, превращается в море, где плывут корабли. А в ковыльной степи, по которой несутся кони, стартует космический корабль, и в центре композиции – белоснежная юрта и Байтерек, символ Астаны и независимого Казахстана. Художник напоминает, символы нового времени тоже станут историей, еще одной страницей в летописи жизни казахского народа.

И масштабные полотна, и небольшие картины Куата Аскарова отражают быт и мировоззрение степняков, национальные традиции и их современное философское осмысление, достижения материальной и духовной культуры, соединяют временное и вечное. И еще. Знакомясь с произведениями Куата Аскарова, вновь осознаешь, что основы основ составляют простые вещи – это дом, дети, любовь к родной земле, уважение к традициям, духовность, светлые мечты о будущем. Эти ценности непреходящие, близкие и понятные всем.