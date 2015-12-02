​Вселенная расширяется, а землянам все тесней

Матрица требует перезагрузки



Исследованиям темной стороны Вселенной, черных дыр и антиматерии все чаще посвящают свои страницы известные издания стран Европы. Журналы и газеты обратились к владевшей умами миллионов в середине прошлого века и слегка подзабытой в наши дни теории относительности. К слову, этой теории, поколебавшей основы физики, в нынешнем году исполнилось 100 лет. Смело оперировать категориями, предложенными Альбертом Эйнштейном, конечно, способны лишь единицы, но вот пространно рассуждать на темы антивещества и космической безграничности способны многие.

Германская Der Tagesspiegel сообщает, что в 2017 году ожидается экспериментальный анализ, с большой долей точности, свободного падения двух тел, выполненных из различных металлов, при помощи французского мини-спутника Microscope. Этот опыт должен дать ответ на вопрос, будут ли оба металлических цилиндра двигаться одинаково в поле земного притяжения, или же теорию Эйнштейна нужно пересмотреть. Ведь до сих пор она подтверждалась при всех проводимых когда-либо экспериментах.

Относительно темная сторона

Эйнштейн отмечал, что масштабы пространства и времени меняются рядом с массивными небесными телами. Только гравитационное поле определяет метрические свойства четырехмерного измерительного пространства. Поскольку гравитация воздействует в равной степени на разные материи и в отличие от электрических и магнитных сил не может быть исключена, ее можно в целом интерпретировать как искажение пространства и времени. Автор теории относительности приводит яркий образ, сравнивая пространство с натянутым платком. В нем каждое небесное тело создает углубление, которое движется вместе с ним, попадая в сферу воздействия других углублений.

Именно с описанием влияния гравитации оказались связаны важнейшие вопросы физики, которые до сих пор остаются предметом профессиональных дискуссий. И большая доля этих вопросов так или иначе касается истории Вселенной.

«Общая теория относительности сейчас, как мне кажется, принимается за основу описания Вселенной в целом, то есть за основу космологии; она описывает черные дыры, нейтронные звезды, небольшие корректировки орбит планет и космических аппаратов в нашей собственной Солнечной системе», – отмечает Роджер Блэндфорд из Института астрофизики частиц и космологии Кавли при Стэнфордском университете.

К слову, Эйнштейн ничего не знал о темной материи, темной энергии или черных дырах. Когда он закончил свой эпохальный труд и представил его 25 ноября 1915 года Прусской академии наук в Берлине, он даже не знал о существовании других галактик по ту сторону Млечного пути, не говоря уже о расширении Вселенной. Крупные астрономические открытия ХХ века были еще впереди. Тем удивительнее то, как он открыл исходя из немногих, скорее интуитивных, физических предположений абсолютно новые перспективы для космологии.

Эйнштейн предполагал, что звезды могут быть равномерно распределены в пространстве: «Сколько ни путешествуй по космосу, повсюду найдется скопление звезд схожего вида и одинаковой плотности». Другими словами, человек не находится в центре космоса, потому что такого центра вообще нет. Такова основная идея современной космологии. Кроме того, автор модифицировал свою теорию и добавил дополнительный член к уравнениям поля – «космологическую константу». Она должна была определить, что Вселенная и не расширяется, и не стремится к коллапсу. Хотя позднее он назвал введение константы величайшей ошибкой, она все же вновь появляется в современной космологии.

Несмотря на мощное влияние идей Эйнштейна на современную науку, эксперты считают, что объе­динение общей теории относительности с квантовой физикой пока только предстоит. Камнем преткновения­ оказалась та самая темная материя.

«Из чего она состоит? Исследователи гадают до сегодняшнего дня о ее составе. Удастся ли физикам при помощи Большого адронного коллайдера доказать наличие гипотетических элементарных частиц темной материи? Пока исследователи в своих лабораториях не нашли доказательств того, что же представляет собой темная сторона Вселенной», – пишет Der Tagesspiegel.

Нарисуем – будем жить

Пока ученые ломают копья, компьютеры и другое дорогое оборудование, пытаясь познать и обуздать силы, действующие во Вселенной, простым обывателям на помощь приходит киноиндуст­рия. Таланты сценаристов вновь обращены к космической теме, маститые студии возрождают героев культовых фантастических саг прошлого столетия – «Звездных войн» и «Звездного пути».

И вот миллионы зрителей в крес­лах кинотеатров переживают приключения героев в безвоздушном пространстве, осваивают новые-старые термины, спорят об отличиях бластеров от фазеров, флайеров от глайдеров и пытаются говорить на инопланетных наречиях. Магазины комиксов наращивают выручку, а в Интернете и на страницах изданий разворачиваются нешуточные баталии на тему того, в какой из выдуманных вселенных удобнее строить экономику, в какую – лучше летать на войну или в отпуск.

Испанское издание El Confidencial, например, утверждает, что «Звездные войны» и «Звездный путь» – это «две научно-фантастические эпопеи, которым удалось пустить глубокие корни в культуре».

«Поскольку социально-политические системы двух вселенных отличаются одна от другой, точно также отличаются и их технологии, – рассуждает автор. – И очевидно, что одно связано с другим. Политика и социология предопределяют уровень технологического развития, одновременно существующая технология ограничивает и предопределяет возможные пути политического и общественного развития. Интересно проанализировать с самых разных точек зрения технологические достижения, представленные в этих двух величайших произведениях научной фантастики».

Как отмечается в материале, атмосферу «Звездных войн» можно во многих аспектах считать средневековой по сравнению с высокотехнологичным «Звездным путем». Галактика, в которой господствует империя, во многом напоминает американский Запад, где передовые технологии соседствуют с примитивным существованием.

То есть технологически, по мнению исследователей, лучше «подкована» и гармонична вселенная «Стартрека», тогда как в «Звездных войнах» наблюдается технологичес­кая мешанина. Например, существуют притягивающие лучи, системы левитации, однако нет генераторов полей невидимости, нет признаков наличия силовых установок, развивающих скорость выше световой.

Намного более интересны выводы экспертов по выдуманным вселенным об экономике и политике фантастических миров.

«Само выделение средств представляет своего рода технологию, вследствие чего важно проанализировать его политические и экономические рамки в обеих вселенных. Разница не очень велика: если во вселенной «Звездных войн» увековечены экономические и классовые различия, то есть там есть бедняки, рабы, преступники, богачи и многочисленный аристократический класс, то в «Звездном пути» мы видим экономику уравнительного изобилия, при которой каждый обладает всем, что ему нужно, по крайней мере, внутри Федерации», – объясняет издание.

Ну и «вишенкой на торте» становится рассуждение о том, в каком из придуманных миров лучше провести жизнь. Здесь учитываются и миссии звездных флотилий – преимущественно военные или мирные и разведывательные, и экология обитаемых планет, и достижения медицины, развитие экономики, даже возможности получить работу и иметь хороший достаток.

При этом фантастические миры старательно связываются с сущест­вующей реальностью. Одно из американских изданий, например, напоминает, что многие гаджеты, впервые показанные в «Звездном пути», сегодня уже стали привычными для нас. Показанные в середине прошлого века коммуникаторы воплотились в мобильные телефоны. У нас появились существовавшие тогда только в кино портативные компьютеры, электронные переводчики, сенсорные планшеты. Не говоря уже о том, что фантастическая реальность «Стартрека» повлияла на дизайн множества интернет-сайтов, компьютерных интерфейсов и даже бытовых приборов.

Веселые картинки – печальные перспективы

В поисках пути отступления от суровой реальности люди настолько уходят в свои выдуманные миры, что перестают развиваться, считают ученые. Социологи и лингвисты бьют тревогу, утверждая, что человечество скоро разучится излагать свои мысли в письменной форме. Это могут с успехом заменить лавинообразно заполняющие все территории общения микрокартинки – так называемые «смайлы».

«Мигающие картинки стали новым языком Интернета, идеальным для пользователя, которому быстро становится скучно, который ищет развлечений и все чаще не умеет пользоваться словом», – пишет польская Rzeczpospolita.

Один широко улыбается, второй показывает язык, третий удивляется, следующий демонстрирует беспокойство, льет слезы или закрывает рот защитной маской, целый набор сердечек и цветов, руки с поднятыми вверх или опущенными вниз большими пальцами, изображения животных и окружающих нас предметов.

Сегодня уже не многим известно, что автор этого современного нового наднационального языка – японец Сигэтака Курита, поэтому при рож­дении смайлы назывались «эмодзи». Это японское слово означает изображение (e) плюс графический знак (moji). Идея пришла автору в голову, когда он смотрел прогноз погоды, в котором использовались графические символы для изображения атмосферных явлений.

Сначала разноцветные физиономии использовали только японские мобильные операторы, потом их загрузили в телефоны Nоkia и другие «предсмартфоны». В широкий оби­ход они пришли вместе с iPhone. В цветном виде их использовал Apple, потом приняла система Android. Microsoft добавил черно-белые эмодзи в Windows 8. Компьютерные фирмы разработали собственные черно-белые или анимированные картинки.

Британский лингвист Нейл Кон (Neil Cohn) проверил, можно ли с помощью эмодзи передать краткие фразы, и пришел к выводу, что если речь идет о простом сообщении, например поздравлении с днем рождения, то все в порядке. Набор эмодзи, состоящий из подарка, обвязанного лентой, остроконечной шляпы с серпантином, торта со свечами, воздушного шара, банта, кажется достаточным. Благодарность, радость, печаль тоже можно успешно выразить в картинках.

Глава Unicode Consortium Марк Дэвис (Mark Davis) сказал газете New York Times, что его команда готовит 67 новых эмодзи, которые дополнят репертуар существующих изображений. Среди них будут: жених (невеста уже есть), авокадо, беременная женщина, клоун, акула, сова, морковь, два ломтика бекона. В рамках борьбы с сексизмом будет добавлен женский аналог Санта-Клауса.

Пока что более сложную фразу с использованием глаголов сложно передать одними картинками. Язык смайлов оказывается бессильным и тогда, когда речь заходит о выражении временной зависимости – «сегодня», «завтра», «скоро», «позже». Но все – впереди. Возможно, как предполагают лингвисты, смайлики – это тот визуальный Армагеддон, который поглотит не только письменную, но частично и устную речь. Ведь в стремлении упростить себе жизнь и озадачиться ничего не значащими для объективной реальности проблемами человечество не знает границ.