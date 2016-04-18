​Вселяя в сердце веру

Но в последние годы международная обстановка складывается таким образом, что заставляет беспокоиться и волноваться не только нас, казахстанцев, но и людей всех стран. Поэтому все мы, я уверена, горячо поддерживаем нашего Президента Нурсултана Назарбаева, который выразил в своем Манифесте «Мир. XXI век» глубокую тревогу за судьбу человечества, которому грозит большая опасность, так как в любой стране и в любое время может вспыхнуть пламя войны. Мы видим, что на земле опять участились террористические акты, в разных точках возникают вооруженные конфликты, разрываются снаряды и бомбы. И все это может в конечном итоге привести к непоправимой беде. А наш Лидер нации прилагает все усилия для того, чтобы предотвратить ее, обращаясь к руководителям мировых держав, сильным мира сего с призывом общими усилиями найти выход из создавшегося опасного положения, в котором оказались люди, проживающие на разных континентах. И хочется верить в то, что голос разума будет услышан во всем мире, что призывы и предложения Президента Нурсултана Назарбаева будут поддержаны другими странами, ведь только общими усилиями люди смогут поддержать мир в общем доме – нашей планете.