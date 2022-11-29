Всем акиматам надо сделать выводы – премьер-министр об аварии в Экибастузе

Алихан Смаилов акцентировал внимание коллег на то, что зима еще не наступила.

Фото: primeminister

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства высказался об аварии в Экибастузе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Работы по восстановлению теплоснабжения города Экибастуза необходимо продолжить. Надо ликвидировать все причины аварии», - сказал глава правительства.

Он поручил Министерству энергетики совместно с Министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

«Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы», - заявил премьер-министр.

Он также поручил Министерствами энергетики и индустрии совместно с акиматами провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в Правительство.

Поручено также проверить качество проведенных ремонтных работ перед началом отопительного сезона. Особое внимание при этом, по его словам, нужно уделить оборудованию и инфраструктуре «рисковых» объектов.

«Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования». Министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий.

Надо жестко контролировать реально целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Акимам держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном личном контроле», - резюмировал Смаилов.