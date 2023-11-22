Всем будет жарко!

Общество
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По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Новое исследование предсказало, что к 2050 году экстремальная жара будет уносить почти в пять раз больше жизней, чем сейчас. Зловещее предупреждение появилось в журнале Lancet, где перечисляются факторы, связанные с изменением климата и угрозами для человечества.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Исследование показывает, что миллионы людей рискуют умереть от голода из-за обычной засухи. Еще одна напасть – инфекционные заболевания, ведь возглавляют список опасных инфекции, вызванные смертельной жарой, которые, как ожидается, убьют примерно в пять раз больше людей в ближайшие десятилетия.

В исследовании говорится, что в прошлом году люди во всем мире в среднем 86 дней подвергались воздействию опасных для жизни температур. С 1991-го по прошлый год число смертей среди людей старше 65 лет из-за жары вырос­ло на 85%. Однако, несмотря на растущие призывы к глобальным действиям, выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, достигли новых максимумов.

В новом докладе ООН говорится, что вместо сокращения правительства удваивают производство ископаемого топлива. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество смотрит в дуло невыносимого будущего.

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