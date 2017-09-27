​Всем гонкам гонка

На самом финише чемпионата мира по велоспорту на шоссе, проходившем в норвежском городе Бергене, состоялась, пожалуй, самая интересная гонка – групповая среди мужчин на дистанции 267,5 км. Победу одержал опытный словацкий мастер Петер Саган, а лучшим в составе Astana Pro Team был казахстанец Алексей Луценко, приехавший на финиш девятым. Россиянин Сергей Чернецкий, выступающий за казахстанскую коман­ду, занял 18-е место.

В аналогичной юниорской гонке (133,8 км) казахстанец Евгений Федоров занял 9-е место, его товарищ по команде Олжас Баембаев – 11-е.