Всем хватит!

Ввод в эксплуатацию автоматической газораспределительной станции (АГРС-3) решит проблему надежного газоснабжения Шымкента.

Завершение строительства стало долгожданным событием, которого ждали население и предприниматели. Теперь пользоваться природным газом в необходимом объеме могут и те, и другие. Мощность АГРС-3 полностью покрывает потребности южного мегаполиса, составляющие 250 тыс. кубометров в час. Существующие АГРС-1 и АГРС-4 сообща обеспечивали подачу 180 тыс. кубометров в час, не позволяя из-за огромного дефицита топлива подключать новых абонентов.

На протяжении ряда лет в Шымкенте действовал мораторий на подключение к газоснабжению новых абонентов. В результате образовалась огромная очередь, в которой значится около 250 тыс. заявлений.

Теперь никаких ограничений по подключению к системе газоснабжения не будет! Первыми природное топливо получат жители микрорайонов «Достык», «Алтын тобе», «Бадам» и ряда других жилых массивов, в которых уже проложены трубы, установлены ШРП и ящики для приборов учета.

Строительство важного инфраструктурного объекта стартовало в 2019 году и обошлось в 9,4 млрд тенге.