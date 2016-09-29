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Всем матерям посвящается

Галия ШИМЫРБАЕВА
На первый показ картины в Казахстане, который проходил во Дворце республики, прибыла генеральный продюсер картины Алия Назарбаева. Поблагодарив съемочную группу и зрителей, она сказала, что фильм посвящен всем матерям.

– Всех сидящих здесь детей, которые пришли вместе с мамами, я прошу повернуться к ним, улыбнуться и обнять их, – говорила продюсер, обращаясь к залу. – Я очень надеюсь, что фильм вам понравится.

Историческая лента Акана Сатаева охватывает наиболее драматические моменты в жизни нашего многострадального народа: насильственную коллективизацию 20-х, голодомор 30-х, репрессии, Великую Отечественную войну и трудные послевоенные годы. Главный герой (его сыграл Адиль Ахметов) прошел через испытания, которых хватило бы, наверное, на несколько жизней. В годы, когда брат шел на брата, у него на глазах убили отца. Вместе с земляками, бежавшими от насильственной коллективизации, попал в Турцию. На корабле, перевозившем контрабанду, прибыл в Одессу. Но вместо родного аула, куда он так рвался, попал в детдом как беспризорник. Потом в его жизни была война, а после нее – сталинские лагеря. Ведь его, 10-летнего, тоже когда-то записали в число «врагов народа». И все эти годы Ильяса звал огонь родного очага, где осталась мать, от которой его когда-то насильно оторвали…

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Как и обещала Алия Назарбаева, понадобились платочки: в картине, где языком киноискусства рассказана история нашей страны за последние 90 лет, немало моментов, где зритель не смог сдержать слезы.

По словам Акана Сатаева, истоки появления этого фильма имеют давние корни, уходящие в его детство.

– Мои родители-актеры часто гастролировали по областям, – рассказывает режиссер. – В одном из поселков в конце 80-х они как-то встретили ветхую старушку, которую люди называли сумасшедшей. Она, оказывается, каждый день выходила на окраину поселка, садилась под дерево и ждала сыновей, погибших на фронте. Однажды я поделился этой историей со сценаристом Тимуром Жаксылыковым. Вот так и возник замысел фильма «Дорога к матери». Хочу отдельно поблагодарить нашего генерального продюсера Алию Назарбаеву, которая два года назад поверила в нашу команду и в меня.

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Самый первый открытый показ фильма «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева состоялся летом нынешнего года в рамках внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля. Вот что сообщили присутствовавшие на премьере в Москве журналисты интернет-портала www.24.kz: «Люди выходили из зала со слезами. Настолько зрителей тронула история казахской семьи, которая верила: чтобы обрести счастье, надо бороться».

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Российские кинокритики, отмечая высокий профессиональный уровень картины, прочат ей продолжительную и успешную прокатную историю. А вот что сказал о картине московский зритель.

Дизайнер Игорь Чепурин:

– Очень тонкий фильм, в нем много доброты. Он ведь не об отдельно взятом народе, а о нас, людях, и наших отношениях.

Актер Иван Николаев:

– Безумно красивое кино, потрясающая операторская работа. Картина растрогала, не скрою.

Напомним: фильм создан при поддержке Министерства культуры и спорта и киностудии «Казахфильм». Роль матери исполнила актриса театра и кино Алтынай Ногербек. Другие главные роли в картине сыграли Адиль Ахметов, Аружан Джазильбекова, Еркебулан Дайыров, Берик Айт­жанов и Булат Абдильманов. Сценарий картины «Дорога к матери» написан Тимуром Жаксылыковым, над музыкальным оформлением работал молодой композитор Алим Заиров. Съемки исторической драмы, кроме Казахстана (Алматы и Алматинская область), проходили в Беларуси, Азербайджане. В общей сложности над созданием картины работали более 2 тыс. человек.

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