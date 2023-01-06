Всем – мира и согласия

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Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру

Уважаемый Александр!

Поздравляю Вас и всех православных верующих Казахстана с праздником – Рождеством Христовым!

Празднование такого религиозного события, имеющего глубокое духовное значение, как Рождение Исы (мир Ему), объединяет всех православных во всем мире. Высокие ценности, которые несет с собой Рождение Исы, лежат в основе развития нашего государства и общества – это справедливость и любовь к ближнему, честность и трудолюбие, крепкая семья и взаимопонимание, милосердие и мир.

В основе всех традиционных религий лежит любовь – к Творцу, к ближнему, именно на любви строится жизнь на земле. Истинно верующие мусульмане, христиане, приверженцы других вероисповеданий всегда проповедуют добро, молятся об укреплении согласия и мира в нашей стране.

Президент Казахстана, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития нашей страны на основе фундаментального принципа единства в многообразии. Из истории известно, что на древней казахской земле оставили след все мировые религии, поэтому нам генетически чужда нетерпимость. Именно такая духовная традиция – одна из важнейших основ межконфессионального согласия в Казахстане.

Чистые и высоконравственные идеи пророка Исы всегда будут способствовать духовному возрождению, торжеству добра на земле Казахстана. В священном Коране описанию жизни пророка Исы посвящена сура «Мариам», а его жизнь и деятельность глубоко почитаются мусульманами.

Идеи гуманизма, сострадания и надежды на светлое будущее, которыми пропитаны авраамические религии – ислам и православие, делают нас сильнее и выше сиюминутных волнений.

Всем нам, верующим в Единого Творца, надо объединиться в молитве, чтобы не ожесточить наши сердца и просить мира на земле. Объединиться в молитве, чтобы помнить: без опоры на веру в Единого Творца невозможно дальнейшее полноценное развитие не только страны, но и человечества.

Желаю в Вашем лице, Митрополит Александр, всей Православной церкви Казахстана успехов в укреплении духовного здоровья наших сограждан, мира и согласия в обществе, в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.

А вам, уважаемый Митрополит, благодатной помощи в служении Всевышнему Творцу и народу Казахстана.

С искренним уважением, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай хаджи Таганулы

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