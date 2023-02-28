Всем миром Свежий выпуск 28 февраля 2023 г. 0:00 50 Раушан Утеулина, Акмолинская область В устойчивом социально-экономическом развитии аулов и сел заинтересованы прежде всего их жители. Объединяя свои усилия, они пытаются создать благоприятные условия для жизни в глубинке: чтобы работали клубы, не закрывались школы. Сельского клуба в небольшом, на 60 дворов, ауле Баратай Зерендинского района не было около 30 лет. В конце 90-х, в период всеобщей оптимизации, люди выкупили пустующее здание под жилье, с той поры о клубе старшее поколение баратайцев только вспоминало. Тема «бесклубья» часто поднималась на общих собраниях, встречах населения с районной властью. Все культурные мероприятия, как и сельские сходы, проводились в школе. Поэтому, когда следующие хозяева снова выставили дом на продажу, аулчане вскладчину выкупили его. И в конце прошлого года в ауле Баратай после длительного перерыва вновь открылся сельский клуб. Одним из инициаторов доброго дела была сельская и районная активистка, а теперь заведующая клубом Гульнар Ибраева. К слову, она еще и председатель Совета матерей Зерендинского района. Ей ли не знать, как важно сельских ребятишек, у которых не так много досуговых возможностей, вовлекать в социокультурную среду. Приобретя здание, сельчане обратились в районный акимат с просьбой помочь средствами на ремонт клуба. Деньги, к большой радости, район выделил, реконструкция обошлась в 20 млн тенге. – Кроме капитального внутреннего и наружного ремонтов здания нам установили электрокотел, так что в нашем клубе светло и комфортно. Так тепло становится на душе, когда видишь, с каким удовольствием ребятишки сюда идут, да и молодежь и взрослые люди на огонек заглядывают, – рассказывает Гульнар Ибраева. Если с ремонтом клуба помогло государство, то с внутренним обустройством помогают спонсоры – выходцы из аула Баратай. Они и передают друг другу эту эстафету добрых дел. На спонсорские средства приобрели стулья, мебель, необходимые бытовые мелочи. Обещают спонсоры-земляки помочь и с приобретением сценических костюмов. В новом клубе работают кружки по интересам для взрослых – «Әжеден ғибрат», «Домалақ ана», «Инабатты келін». Гульнар Амиржановна убеждена, что знания, передаваемые от старших к младшим, обычаи и традиции казахского народа являются фундаментальными принципами современной жизни, и ребятам все это непременно нужно постигать, знать, сберечь в памяти и душах. Есть в клубе вокальный и танцевальный кружки для детей. Понимая, что хореограф на работу в их маленький аул не приедет, как ни зови, заведующая клубом обратилась к представителям баратайской молодежи, живущим в областном центре. В результате скоро у них появится большой телевизор Smart TV, а уж найти в Интернете нужный контент, в том числе и уроки танцев – дело техники. А пока учатся танцевать юные баратайцы под руководством своей энергичной и заводной завклубом с помощью телефона. Уже освоили, к примеру, танец «Қара жорға». В клубе нашлось место и для сельской библиотеки. Жители маленьких казахских аулов всегда очень дружны, они отличаются особым, трепетным чувством к своей малой родине. Для них, глубоко чтящих национальные традиции, народный обычай асар никогда, как бы трудно им ни было, не терял своей значимости. Они всегда оказываются рядом, подставляют плечо, когда кому-то из сельчан приходится туго, также вместе от души радуются успехам друг друга. Директор местного ТОО «Кокше Орман-2013» Жанболат Жаркинбаев, уроженец этого аула, также вместе с земляками складывался на покупку дома под будущий клуб. Созданное им товарищество для сельчан – словно маяк, на свет которого идут сельские жители. Техника ли нужна для хозяйственных нужд, дорогу от снега очистить – здесь всегда помогут. К тому же пайщикам выплачиваются ежегодные дивиденды за землю в виде зерна, зерноотходов. Когда рабочих рук не хватает, директор, бывает, сам садится на трактор и проезды от снега очищает. С первой новогодней елки довольные аульные ребятишки ушли по домам с большими кульками сладостей от ТОО «Кокше Орман-2013». В свое время, чтобы в ауле не закрылась школа, пригласили баратайцы к себе на жительство четыре многодетные семьи. Тогда всем миром помогали людям обустроиться. Четвертая семья с пятью детьми переехала в Баратай не так давно, в августе прошлого года. Один фермер выделил им пустующий дом, другой – детей к школе приодел, руководитель хозяйства обеспечил продуктами на первое время, дровами на зиму, родителей устроил на работу. – Если без клуба мы еще как-то обходились, то никак нельзя было допустить, чтобы школа в ауле закрылась, – говорит Жанболат Кенжеболатович. И уже начал воплощать в жизнь давнюю задумку: дома в ауле для рабочих и специалистов строить. Так, в 2022-м заложили в Баратае фундамент первого дома для семьи табунщика, в этому году строительство продолжат. Нужны сегодня расширяющемуся хозяйству агроном, ветеринарный врач, а всего более – механизаторы. – Жилье дадим, подъемные выплатим, скотиной домашнее подворье обеспечим. Клуб у нас теперь есть, школа работает. Хозяйство постепенно развиваем, планируем в Кокшетау свой мясной магазин открыть, чтобы убрать из этой цепочки «село – город» посредников, – делится планами директор товарищества. Самое главное – в ауле живут добрые сердечные люди. Об этом говорит и такой факт: в свое время две семьи – Айтпаевы и Ибраевы – взяли на патронатное воспитание детей из детского дома. Сайран и Гульнар Ибраевы – троих ребятишек из Аккольского детского дома: Викторию, Женю и Ваню Клепцовых. С той поры прошло уже восемь лет. Сегодня Айгерим, именно так просит называть себя Вика, – студентка Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина. Улыбаясь, девушка говорит, что Виктория Васильевна Клепцова она по документам, а в душе – Айгерим Сайрановна Ибраева. На вопрос о своей мечте Айгерим ответила: «Мечтаю купить родителям билеты на самолет в Мекку. Для меня они – святые люди». Об этой замечательной семье мы обязательно расскажем в одном из следующих номеров газеты.