Всем миром

Объединяя свои усилия, они пытаются создать благоприятные условия для жизни в глубинке: чтобы работали клубы, не закрывались школы. Сельского клуба в небольшом, на 60 дворов, ауле Баратай Зерендинского района не было около 30 лет. В конце 90-х, в период всеобщей оптимизации, люди выкупили пустующее здание под жилье, с той поры о клубе старшее поколение баратайцев только вспоминало.

Тема «бесклубья» часто поднималась на общих собраниях, встречах населения с районной властью. Все культурные мероприятия, как и сельские сходы, проводились в школе. Поэтому, когда следующие хозяева снова выставили дом на продажу, аулчане вскладчину выкупили его. И в конце прошлого года в ауле Баратай после длительного перерыва вновь открылся сельский клуб.

Одним из инициаторов доброго дела была сельская и районная активистка, а теперь заведующая клубом Гульнар Ибраева. К слову, она еще и председатель Совета матерей Зерендинского района. Ей ли не знать, как важно сельских ребятишек, у которых не так много досуговых возможностей, вовлекать в социокультурную среду.

Приобретя здание, сельчане обратились в районный акимат с просьбой помочь средствами на ремонт клуба. Деньги, к большой радости, район выделил, реконструкция обошлась в 20 млн тенге.

– Кроме капитального внут­реннего и наружного ремонтов здания нам установили электрокотел, так что в нашем клубе светло и комфортно. Так тепло становится на душе, когда видишь, с каким удовольствием ребятишки сюда идут, да и молодежь и взрослые люди на огонек заглядывают, – рассказывает Гульнар Ибраева.

Если с ремонтом клуба помог­ло государство, то с внутренним обустройством помогают спонсоры – выходцы из аула Баратай. Они и передают друг другу эту эстафету добрых дел. На спонсорские средства приобрели стулья, мебель, необходимые бытовые мелочи. Обещают спонсоры-земляки помочь и с при­обретением сценических костюмов.

В новом клубе работают кружки по интересам для взрослых – «Әжеден ғибрат», «Домалақ ана», «Инабатты келін». Гульнар Амиржановна убеждена, что знания, передаваемые от старших к младшим, обычаи и традиции казахского народа являются фундаментальными принципами современной жизни, и ребятам все это непременно нужно постигать, знать, сберечь в памяти и душах.

Есть в клубе вокальный и танцевальный кружки для детей. Понимая, что хореограф на работу в их маленький аул не приедет, как ни зови, заведующая клубом обратилась к представителям баратайской молодежи, живущим в областном центре. В результате скоро у них появится большой телевизор Smart TV, а уж найти в Интернете нужный контент, в том числе и уроки танцев – дело техники. А пока учатся танцевать юные баратайцы под руководством своей энергичной и заводной завклубом с помощью телефона. Уже освоили, к примеру, танец «Қара жорға». В клубе нашлось место и для сельской библиотеки.

Жители маленьких казахских аулов всегда очень дружны, они отличаются особым, трепетным чувством к своей малой родине. Для них, глубоко чтящих национальные традиции, народный обы­чай асар никогда, как бы трудно им ни было, не терял своей значимости. Они всегда оказываются рядом, подставляют плечо, когда кому-то из сельчан приходится туго, также вместе от души радуются успехам друг друга.

Директор местного ТОО «Кокше Орман-2013» Жанболат Жаркинбаев, уроженец этого аула, также вместе с земляками складывался на покупку дома под будущий клуб. Созданное им товарищество для сельчан – словно маяк, на свет которого идут сельские жители. Техника ли нужна для хозяйственных нужд, дорогу от снега очистить – здесь всегда помогут. К тому же пайщикам выплачиваются ежегодные дивиденды за землю в виде зерна, зерноотходов. Когда рабочих рук не хватает, директор, бывает, сам садится на трактор и проезды от снега очищает. С первой новогодней елки довольные аульные ребятишки ушли по домам с большими кульками сладостей от ТОО «Кокше Орман-2013».

В свое время, чтобы в ауле не закрылась школа, пригласили баратайцы к себе на жительство четыре многодетные семьи. Тогда всем миром помогали людям обустроиться. Четвертая семья с пятью детьми переехала в Баратай не так давно, в августе прошлого года. Один фермер выделил им пустующий дом, другой – детей к школе приодел, руководитель хозяйства обеспечил продуктами на первое время, дровами на зиму, родителей устроил на работу.

– Если без клуба мы еще как-то обходились, то никак нельзя было допустить, чтобы школа в ауле закрылась, – говорит Жанболат Кенжеболатович.

И уже начал воплощать в жизнь давнюю задумку: дома в ауле для рабочих и специалистов строить. Так, в 2022-м заложили в Баратае фундамент первого дома для семьи табунщика, в этому году строительство продолжат. Нужны сегодня расширяющемуся хозяйству агроном, ветеринарный врач, а всего более – механизаторы.

– Жилье дадим, подъемные выплатим, скотиной домашнее подворье обеспечим. Клуб у нас теперь есть, школа работает. Хозяйство постепенно развиваем, планируем в Кокшетау свой мясной магазин открыть, чтобы убрать из этой цепочки «село – город» посредников, – делится планами директор товарищества.

Самое главное – в ауле живут добрые сердечные люди. Об этом говорит и такой факт: в свое время две семьи – Айтпаевы и Ибраевы – взяли на патронатное воспитание детей из детского дома. Сайран и Гульнар Ибраевы – троих ребятишек из Аккольского детского дома: Викторию, Женю и Ваню Клепцовых.

С той поры прошло уже восемь лет. Сегодня Айгерим, именно так просит называть себя Вика, – студентка Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина. Улыбаясь, девушка говорит, что Виктория Василь­евна Клепцова она по документам, а в душе – Айгерим Сайрановна Ибраева. На вопрос о своей мечте Айгерим ответила: «Мечтаю купить родителям билеты на самолет в Мекку. Для меня они – святые люди».

Об этой замечательной семье мы обязательно расскажем в одном из следующих номеров газеты.