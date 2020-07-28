Всем миром

Только за неделю в рамках акции «Подари надежду на жизнь», запущенной фондом «Зекет» Духовного управления мусульман Казахстана, в СКО было собрано около 24 млн тенге, основная часть из которых пожертвована предпринимателями региона. На эти деньги закуплено 36 аппаратов искусственной вентиляции легких. По согласованию с облздравом они уже распределены по медучреждениям области, в том числе поступили в 7 район­ных больниц. На остальные средства приобретены мед­оборудование и лекарственные препараты.

Тайыншинский районный филиал партии «Nur Otan» организовал доставку воды, продуктов питания и средств гигиены в провизорный стационар села Келлеровка. Помощь оказана в рамках акции «Спасибо врачам».

В провизорном стационаре Келлеровки получают лечение 53 пациента с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Уход за ними осуществляют 12 медицинских работников. Нуротановцы привезли с собой 50 литров бутилированной воды, кумыс, сладости, чай, сгущенку, консервы, салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу.

– В сборе продуктов нашим активистам помогли члены комиссии партийного контроля, главный редактор районной газеты «Тайыншинские вести» Ольга Соболевская. Медицинские работники стационара села Келлеровка в последние недели напряженно трудятся, их нужно поддержать. Многие жители райо­на сейчас высказывают слова благодарности нашим медикам, – отметил первый заместитель председателя районного филиа­ла партии Сарсенбай Бекшенов.

Питьевой водой безвозмездно снабжают пациентов и врачей стационаров предприниматели региона. Для безопасности и удобства ее разливают в пятилитровые бутылки. Тару приходится закупать, и со сбором денег на эти цели помогают неравнодушные североказахстанцы, откликнувшиеся на инициативу бизнесменов. Перечислить на карточный счет можно любую сумму. Буквально за два-три дня удалось собрать средств более чем на 2 500 бутылок. В петропавловские и районные стационары уже доставлено 1 500 пятилит­ровок с чистой водой.

А вот фермеры Карасуского сельского округа Жамбылского района решили поддержать здоровье земляков кумысом. Семья Макашевых уже 5 лет занимает­ся изготовлением целебного напитка, который, как известно, помогает укрепить иммунитет. По инициативе сельчан в район­ную больницу доставлено 50 лит­ров кумыса.

Поддержку североказахстанцам оказывают и соседи из приг­раничных регионов России. В рамках акции «Добро-Соседство» в Петропавловск доставлена гуманитарная помощь от неправительственной организации «Урал-Евразия» из Свердловской области. Перчатки, маски, тонометры, электронные термомет­ры, медицинские ингаляторы распределены по провизорным стационарам, поликлиникам Петропавловска. В посылке есть также витамины и парацетамол. Эти препараты волонтеры бесплатно раздают нуждающимся.

Ранее из России прибыл гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты – 2 600 комплектов одежды из нетканых материалов, а также 21 750 одноразовых медицинских масок. Кроме того, в Петропавловск доставлено 230 упаковок медицинского препарата «Коронавир». Весь груз сначала поступил в управление здравоохранения, а затем его распределили по 27 медицинским учреждениям области.