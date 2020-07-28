Всем миром
Назгуль Сулейменова, Северо-Казахстанская область
Только за неделю в рамках акции «Подари надежду на жизнь», запущенной фондом «Зекет» Духовного управления мусульман Казахстана, в СКО было собрано около 24 млн тенге, основная часть из которых пожертвована предпринимателями региона. На эти деньги закуплено 36 аппаратов искусственной вентиляции легких. По согласованию с облздравом они уже распределены по медучреждениям области, в том числе поступили в 7 районных больниц. На остальные средства приобретены медоборудование и лекарственные препараты.