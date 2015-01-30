Всем пекарням пекарня 653 Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область

Продукция на предприятии будет выпекаться по новейшим технологиям, само оборудование привезено из Германии, и монтируют его немецкие специалисты. Ассортимент изделий будет включать в себя 170 наименований. Мощности фабрики позволят снабжать хлебом и выпечкой не только Костанайскую, но и Акмолинскую, Челябинскую, Курганскую области. Работа фабрики потребует большую электрическую мощность, и чтобы это не отражалось на поселке Затобольск, к фабрике проводят отдельную высоковольтную линию в рамках Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020». Также в связи с реализацией этого проекта рядом с фабрикой будут открыты кафетерий и автостоянка.



