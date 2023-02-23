Всем работавшим в Турции казахстанским спасателям выплатят денежное вознаграждение

Министерство по чрезвычайным ситуациям уже направило в администрацию президента список спасателей и все необходимые документы.

Фото пресс-службы МЧС РК

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК рассказал, как вознаградят спасателей, принявших участие в поисково-спасательной операции в Турции, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Всего с начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции – областных центрах Газиантеп, Хатай и Кахраманмараш силами МЧС РК совместно с турецкими спасателями были спасены семь человек. Также извлечены тела 88 погибших, из них 10 детей», - отметил Ибрагим Кульшимбаев.

По его словам, проведение работ осложнялось низкой температурой воздуха минус 3,5 градуса, афтершоки до 5 баллов не прекращались, было зарегистрировано более 7 тыс. афтершоков.

«Как вы знаете, ранее глава государства поручил наградить всех работавших над спасением людей в Турции. На сегодняшний день Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в администрацию президента список спасателей и все необходимые документы», - сообщил спикер.

По его словам, денежное вознаграждение министерство выплатит из бюджета ведомства.