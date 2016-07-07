​Всем смертям назло

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

В связи с этим вспоминается удивительная история, рассказанная много лет тому назад одной из участниц Оте­чественной войны мне, начинающему журналисту. Я никогда не писала об этом, потому что история эта казалась мне слишком личной, да и рассказана она была не для печати, а так, под настроение…

Лидия Коваленко попала в Казахстан уже после войны, а в 41-м году она с родителями жила в небольшом украинском городке. По воскресеньям, как водится, с подружками бегала в клуб на танцы и однажды познакомилась там с молодым солдатиком – недалеко от их городка стояла воинская часть.

– Протанцевали мы весь вечер, – вспоминала она, – а потом он предложил проводить меня и, как вы, наверное, догадались, поцеловал. Меня словно обожгло, ведь это был первый в моей жизни поцелуй, да и парень мне понравился – статный, высокий. Звали его Николаем. Как он мне рассказывал, учился на офицерских курсах, собирался стать артиллеристом. В общем, договорились опять встретиться в клубе в следующее воскресенье. Я думала: вот тот, единственный, мой суженый на всю жизнь. Но тут, как в песне поется, – «22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Больше я его никогда и не видела…

Сама Лидия Васильевна, окончив курсы санитарок, тоже пошла на фронт. Воевала все четыре года. Многое пришлось пережить, и смерть в лицо не раз видеть.

– И вот, верите ли, все годы войны я помнила этот первый для меня поцелуй, и то, как на прощание Николай поцеловал меня в ладошку и, прикасаясь губами к каждому пальчику, сказал: «Смотри, пять пальчиков – пять дней. Через пять дней мы снова увидимся…» Но война разлучила нас.

Она искала его и на передовой, и в госпиталях, надеялась – а вдруг про­изойдет чудо, и они встретятся. Ждала и после войны, много раз представляя себе эту встречу – она, молодая, красивая, в новом платье, он – бравый офицер, у которого вся грудь в орденах. Вспоминала, как он целовал ее, гладил волосы…

– Эта любовь не только согревала меня всю войну. Она спасала. Спасала от отчаяния, от страха, порой от чувства безнадежности. У меня была какая-то неимоверная, какая-то свер­­­хъ-­­ ­­­­естественная вера в неизбежность нашей встречи, поэтому я просто не могла умереть, – говорила Лидия Васильевна.

Но они не встретились. Позже она узнала, что человек, которого она так любила, погиб еще в первых боях 41-го года.

Лидия Васильевна долго не выходила замуж – не могла смириться с тяжелой для нее потерей. Всех мужчин, которые пытались ухаживать за ней, она невольно сравнивала с Николаем, и сравнение это, видимо, было не в их пользу. Но ей повезло: все-таки в один из дней она встретила человека, похожего на того, кто первый раз поцеловал ее. Правда, он, судя по всему, не знал об этом, как и о том, какую огромную любовь пронесла через всю войну его жена.

…Этой женщины давно уже нет в живых, но история ее любви настолько запала мне в душу, что я до сих пор помню даже тембр голоса, интонации, с которыми она мне ее рассказывала. А еще помню слезы, что текли по щекам этой немолодой уже женщины… И я понимала, что первая любовь не проходит с годами, она жива, пока жив человек.

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